Héctor Parra: Su hija Daniela responde a rumores de que se encuentra enamorada de él

Héctor Parra se encuentra detenido desde el pasado 15 de junio. El actor fue vinculado a proceso luego de ser acusado de haber abusado sexualmente de su hija Alexa, cuando era menor de edad.

Desde el momento de su detención su hija Daniela Parra ha salido en su defensa asegurando que es inocente. Sin embargo, han surgido rumores que señalan que la joven se encuentra enamorada de Héctor Parra.

Tras las especulaciones en su contra, Daniela Parra aseguró que su papá nunca abusó de ella y que solo mantienen una relación padre e hija.

En entrevista con el programa ‘Suelta la Sopa’, Daniela Parra habló sobre el cumpleaños de Héctor Parra y aseguró que cuando salga de la cárcel le va a dar su pastel y regalos.

En el video revelo que su hermana Alexa Parra también le solía hacer un pastel de cumpleaños a su papá Héctor Parra.

Durante su entrevista fue cuestionada sobre los rumores que aseguran que defiende a Héctor Parra ya que se encuentra enamorada de él.

Daniela Parra aseguró que la relación que tiene con Héctor Parra es de padre a hija e incluso destacó que ella tiene novio y los tres han convivido.

Durante su entrevista también fue cuestionada sobre si ya había perdonada a Ginny Hoffman por las supuestas acciones que realizó en su contra.

La pregunta surgió luego de que Héctor Parra reveló en entrevista para ‘Ventaneando’ que su relación con Ginny Hoffman terminó por los malos tratos que le hacía a Daniela Parra cuando era una niña.

“Mira, nunca nadie me había hecho esta pregunta, a ella… mmmm... igual como ella me trató con indiferencia toda su vida, yo no la tengo que perdonar o no, a mí esa señora simplemente no me viene”

Daniela Parra