Héctor Parra pasaría hasta 29 años encarcelado por presunto abuso sexual a su hija Alexa Parra. Será el próximo 24 de marzo cuando se lleve a cabo la siguiente audiencia en el caso del actor.

A través de un comunicado, Ginny Hofman anunció que la Fiscalía de la Ciudad de México determinó acusar a Héctor Parra de abuso sexual y corrupción de menores.

Daniela Parra no tardó en reaccionar al comunicado y a través de sus Instagram Stories explotó por esta situación pues reiteró que Héctor Parra continúa en la cárcel siendo inocente.

Durante el programa ‘De Primera Mano’ los conductores hablaron sobre el comunicado de Ginny Hofman. En su participación Gustavo Adolfo Infante señaló que no cree que ha estas alturas Héctor Parra solo se encuentre detenido por tráfico de influencias.

El comentario de Gustavo Adolfo Infante se dio luego de que se presentó un video en donde Daniela Parra explotó en contra de Ginny Hoffman y las autoridades mexicanas por el caso de su papá Héctor Parra.

En un video que compartió en sus Instagram Stories, Daniela Parra destacó que se encuentra muy molesta de saber que Héctor Parra podría pasar 29 años en la cárcel.

“Ahora sí estoy encabronada, hoy me desperté con la noticia de que mi papá podría pasar 29 años de cárcel, por algo que él no hizo”

A ocho meses de que fue detenido Héctor Parra, Daniela Parra reiteró que su papá es inocente y que no existe ninguna prueban que señale su culpabilidad.

“Por una injusticia, por un delito que él no cometió, por meros dichos, porque ni siquiera existen pruebas, no existe nada. Qué triste que la justicia en México funcione así”

Daniela Parra aseguró que hará todo lo que esté en sus manos para demostrar que Héctor Parra es inocente y que pueda salir de la cárcel.

“Hoy sí estoy encabronada, y así no se van a quedar las cosas, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para solucionar este problema”

En su video Daniela Parra puntualizó que el problema que enfrenta su papá no han sido estos últimos ocho meses, sino que lleva años viviendo esta situación.

“Porque este problema no es de los últimos 8 meses, este problema lleva años, me refiero a unos 15, y qué triste que en México este caso sea tan común, que el sistema y la justicia está podrida y corrompida, y no hacen nada”

Daniela Parra