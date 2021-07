Tras la detención de su hijo Rubén Zerecero , quien se disfrazó de un adulto mayor para ser vacunado, Aida Pierce reapareció en los medios de comunicación.

En entrevista para ‘Sale el Sol’, Aida Pierce defendió a Héctor Parra tras las acusaciones de Ginny Hoffman y su hija Alexa Parra . Incluso señaló que ahora podría golpearla por lo que le hizo al actor.

Luego de señalar que Héctor Parra se encuentra en la cárcel por venganza de sus exparejas, Aida Pierce destacó que desde que conoció a Ginny Hoffman notó que tenía una mala actitud.

En el video Aida Pierce destacó que por Ginny Hoffman se alejó de Héctor Parra, aunque mantenían una relación de amistad.

“Siempre una actitud de nariz alzada, como si no la merecieras, yo dije que niña tan payasa y ya después de grande obviamente peor… por ella rompí con él, en el sentido de amistad porque ya no lo volví a ver nunca yo no le quería causar problemas”

Aida Pierce