Gustavo Adolfo Infante sobre entrevista en donde Silvia Pinal luce desorientada; “me quedé muy preocupado”

Luego de que Lalo España criticara la entrevista a Silvia Pinal en donde luce desorientada, Gustavo Adolfo Infante habló sobre el tema, pues esta se hizo en su programa.

Desde que la entrevista a Silvia Pinal salió en ‘De primera mano’, fue criticada no solo por Lalo España, sino también por periodistas. Por lo que Gustavo Adolfo Infante habló de ello.

Explicó que esta entrevista se la hicieron en vivo, después de que Silvia Pinal ofreció la conferencia de prensa para hablar de la obra ‘Caperucita ¿Qué onda con tu abuelita’.

En dicho espacio Silvia Pinal incluso dio a conocer qué pensaban sus hijos sobre su regreso al teatro, mostrándose “muy platicadora”.

Sin embargo, en ‘De primera mano’, dijeron desconocer qué había pasado durante la transmisión en vivo. Incluso Gustavo Adolfo Infante dijo se preocupó al ver su estado.

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (Enrique Ordoñez / Cuartoscuro)

Gustavo Adolfo Infante da razón a la entrevista de Silvia Pinal

Debido a que fue en ‘De primera mano’, programa de Gustavo Adolfo Infante fue en donde expusieron a Silvia Pinal desorientada en una entrevista en vivo, este habló del tema.

El enlace en vivo se hizo durante el programa del 5 de abril, con el objetivo de que Silvia Pinal hablara de su regreso al teatro con ‘Caperucita ¿Qué onda con tu abuelita’.

Silvia Pinal, actriz. (Edgar Negrete / Cuartoscuro)

Ante la evidente desorientación que mostraba la actriz, Gustavo Adolfo Infante dijo que incluso decidieron cortar el enlace antes de tiempo.

En cuanto terminó el enlace, Gustavo Adolfo se mostró preocupado, pues en el video, se alcanzó a oír esto:

“Yo le mando un beso a doña Silvia Pinal con mucho respeto y con mucho dolor”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Cabe destacar que esta versión solo está disponible en YouTube en la versión exclusiva de la entrevista, más no en el programa completo ni en Twitter.

Gustavo Adolfo Infante dice que se preocupó por Silvia Pinal tras entrevista de su programa

Luego de la entrevista a Silvia Pinal en donde se le ve desorientada, Gustavo Adolfo Infante y los conductores ‘De primera mano’, hablaron sobre la circunstancia que vivieron.

Gustavo Adolfo Infante reconoció “yo sí me sentí hasta un poco mal, porque Silvia Pinal no respondía o no entendía”.

Dijo que la producción del programa, al ver el estado de Silvia Pinal, “Se tomó la decisión de cortar el enlance, estamos desconcertados”.

“No fue ni una trampa, ni un cuatro, ni una treta, ni una gandallez de una parte, al contrario, yo me quedé muy preocupado por Silvia Pinal el día de ayer”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Asimismo, Lalo Carillo dijo que desconocían por qué Silvia Pinal estaba en esas condiciones y que ellos no querían exponerla.

Aseguró que la entrevista que hicieron con Silvia Pinal fue después de su conferencia de prensa, en donde la actriz había mostrado excelente estado para platicar.

“Esto fue previo a la entrevista, motivo por el cual decidimos hacer el enlace, la señora estaba muy platicadora con los medios de comunicación”. Lalo Carrillo, conductor.

Silvia Pinal, actriz. (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Por su parte, Mónica Noguera dijo que la reportera que entrevistó a Silvia Pinal mencionó algo de que esta llevaba un ‘chícharo’, lo que pudo haber sido la distracción de la actriz.

“Tenía un apuntador y eso puede quitar completamente tu atención”. Mónica Noguera, conductora.

Gustavo Adolfo Infante no ha vuelto a mencionar el tema de la entrevista que se le hizo a la primera actriz por su regreso al teatro musical.