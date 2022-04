Lalo España tacha de “muy mal gusto” entrevista hecha a Silvia Pinal; se le ve desorientada

El actor mexicano Lalo España, habló sobre una reciente entrevista a la primera actriz Silvia Pinal, que calificó como “una falta de respeto”.

Cabe señalar que Lalo España se ha caracterizado por ser muy sensato y respetuoso en sus declaraciones a los medios de comunicación.

Fue una entrevista a Silvia Pinal, por parte del programa ‘De primera mano’ de Imagen Televisión, la que causó molestia en Lalo España.

El también comediante utilizó su cuenta oficial en Twitter para exponer su opinión en torno a la charla que se ha viralizado en redes sociales.

Lalo España compartió que no le parecieron correctas las preguntas que le hicieron a la actriz, quien, a sus 90 años, y a pocas semanas de haber sido dada de alta del hospital, habla con dificultad.

“Muy mal gusto al exponer a una señora como Silvia Pinal y hacerle preguntas espantosas”, comentó Lalo España.

“Me parece una falta de respeto, visión periodística y sentido común. Con todo respeto”, agregó el también productor de 50 años.

Posteriormente Ivan Cochegrus, productor de la obra ‘Caperucita’, en la que participa Silvia Pinal -razón por la que sus hijos aseguraron que está “loca”- no tardó en dar respuesta a Lalo España.

“Nadie expuso a la Sra. Pinal es tan profesional que a pesar de tener tos (Un tema que tratamos con su médico y autorizó saliera porque no era de peligro) tratamos de pedirle no viniera, ella no quiso fallarle a la prensa ni a sus compañeros, dile que no venga? Es muy profesional”. Ivan Cochegrus

En otro de sus tuits, expresó la admiración que le tiene y lamentó las duras palabras del actor.

“Que lastima te expreses del trabajo de tus compañeros que hacemos teatro, siempre te he admirado eres de lo mejor qué hay en la comedia, pero si no la conoces no puedes juzgarla en cuanto tu comentario sobre SP tenía apuntador por las lecturas, y no escuchaba éxito en tu vida!!” Ivan Cochegrus

Sin embargo, Lalo España, quien no acostumbra a tener problemas con sus compañeros del gremio, se disculpó con el productor y expuso nuevamente su parecer.

“Hola @ivancochegrus Mi intención no es juzgar títulos de obras ni ofender compañeros. Incluso borré el comentario para que no se malinterprete. Simplemente, me dolió mucho ver que expusieran así a la señora Silvia Pinal. De ahí en más, la paz sea con todos y mi respeto también” Ivan Cochegrus

Finalmente, Ivan Cochegrus aceptó la disculpa de Lalo España, expresó gratitud al comediante por su actitud y le deseó éxito en su carrera.

“Te agradezco mucho creí importante comentarte lo que sucedió, toda mi admiración, respeto y te deseo mucho éxito en tu temporada. (Mucha Mierda) Levantemos el Telón después de lo dañado que dejó nuestro sector la Pandemia. Abrazos” Ivan Cochegrus

Para concluir, Lalo España escribió: “Muchas gracias. Igualmente. Mis mejores deseos”.

La entrevista de Silvia Pinal que Lalo España desaprobó

La entrevista de Silvia Pinal, que Lalo España calificó como un acto de “muy mal gusto”, fue para ‘De primera mano’.

En la entrevista, la reportera le preguntó a la actriz: “¿Cómo se siente con su regreso a los escenarios teatrales?”.

Doña #SilviaPinal habla de su regreso al teatro con la puesta en escena '¡Qué onda con tu abuelita!' A pesar de presentar un poco de tos, la primera actriz compartió lo que siente al regresar...#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/cAH8rECtkC — De Primera Mano (@deprimeramano) April 5, 2022

Sin embargo, Silvia Pinal no logró contestar y comenzó a toser.

Acto seguido, el productor de la puesta en escena señaló que, aunque está un poco enferma, ella insistió en dar función y participar en las entrevistas con la prensa.

Finalmente, Silvia Pinal pudo compartir la respuesta de sus hijos cuando les comentó que haría teatro nuevamente:

“Todos son muy educados, cada quien estaba hablando de sus cosas y nadie defendía mi punto”, comentó Silvia Pinal para concluir.