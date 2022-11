Gustavo Adolfo Infante recordó en su programa de YouTube cuando lo confundieron con una ‘mula’ en Colombia. La experiencia que vivió, dijo, “fue humillante”.

En una nueva edición del programa de ‘El Minuto que Cambió Mi Destino’, Gustavo Adolfo Infante entrevistó al narcotraficante Camilo Ochoa, quien le habló de todas las cosas sucias que hizo cuando se dedicaba al crimen.

La charla hizo que Gustavo Adolfo Infante, quien recientemente protagonizó una polémica con colegas de Sale el Sol, recordara su amarga experiencia en el aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, Colombia.

Según el relato de Gustavo Adolfo Infante, el simple hecho de ser mexicano y peguntar por qué se había retrasado su vuelo con pasaje de primera clase, generó sospechas entre las autoridades de Colombia de ser un posible narcotraficante.

Fue así que Gustavo Adolfo Infante de 57 años de edad, fue sometido; primero a un interrogatorio sobre el contenido de su maleta y luego, a una minuciosa inspección de su equipaje.

“Pasas por las filas de seguridad, con militares que tienen perros oliendo ahí, el perro se acerca a olerte y empiezan a sacar tus cosas (...) lo van revisando”, contó el periodista con pena.

Más tarde, continuó Gustavo Adolfo Infante, las autoridades volvieron a requerirlo, lo que él pensó, era para asignarle su asiento de primera clase.

Pero en lugar de ello, lo hicieron vivir una de las experiencias más humillantes de su vida, según dijo, porque lo confundieron con una ‘mula’ para traspasar droga.

“El llamado era para meterte a un cuartito y encuerarte”, recordó Gustavo Adolfo Infante sobre su experiencia en Colombia.

“(...) me quedé en calzones, los zapatos te los hacen así, los doblan para ver si no tienes doble suela…, o sea, como 15 minutos, humillante a más no poder el asunto.”

Gustavo Adolfo Infante no solo soportó ser confundido con una ‘mula’ en el aeropuerto El Dorado de Colombia; además, el periodista enfrentó otra situación incómoda.

En la misma charla en YouTube, Gustavo Adolfo Infante contó que en el avión hasta lo “fumigaron”.

“Después ya te subes al avión y te empiezan a fumigar, noo, no, no, muy desagradable, o sea, no pasas medio gramo de cocaína si ellos no quieren que lo pases.”

Gustavo Adolfo Infante, periodista