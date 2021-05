Enrique Guzmán se encuentra en medio de la polémica luego de que Frida Sofía lo acusó por tocamientos indebidos cuando ella tenía cinco años.

Harto de los ataques en su contra, el cantante ratificó la denuncia en contra de su nieta y aseguró que ella terminará en la cárcel, ya que no se detendrá.

En el programa Hoy se trasmitió una entrevista con Enrique Guzmán en donde señaló que ya no piensa detenerse y con su demanda llegará hasta las últimas consecuencias.

En su conversación con Aurora Valle, el cantante destacó que Alejandra Guzmán ya no quiere saber de su hija. También destacó que su hija le dio el permiso para denunciar a Frida Sofía.

“Hasta me reclamó que no lo hubiera hecho yo antes, entonces dije: ‘Ok, voy con todo (...)’. Alejandra me dijo: ‘Hazlo, papá, porque no puede hacerlo sola’. No tiene más hijas, no quiere más”

Enrique Guzmán