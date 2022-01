Gustavo Adolfo Infante y Olga Sana defienden la discriminación en la comedia. ¿Entonces de qué se va a hacer comedia?”, dijeron al aire en una reciente transmisión del programa ‘De Primera Mano’.

Además, los compararon con Chumel Torres y Elan, quienes se posicionaron en la mira del público luego de que varios usuarios los denunciaran por ejercer discriminación por medio de la comedia.

Incluso, el comediante y youtuber, Chumel Torres, se volvió objeto de críticas por una publicación que hizo en sus redes sociales, misma que los usuarios calificaron de clasista y racista.

La situación se hizo tan grande que incluso hubo quienes pidieron a la Conapred (Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación), que revisaran su caso.

Mientras que la cantante, Elan, vivió algo similar al hacer un chiste criticando a ‘las personas que se ofenden por cualquier cosa’.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante y Olga Sana, sorprendieron a todos, al salir en su defensa, argumentando que “¿Entonces de qué se va a hacer comedia?”.

En una reciente transmisión el periodista, Gustavo Adolfo Infante y la comediante conocida como Olga Sana, se volvieron objeto de críticas.

Esto, tras defender la discriminación que hay en los chistes que suelen hacer los comediantes.

Ambos argumentaron que: “La comunidad LGBT ya no lo permite, las mujeres ya no lo permiten, los gorditos y las gorditas; y los chaparros tampoco; ¿entonces de qué se va a hacer comedia?”

“Lo digo aquí, en De Primera Mano, Olga Sana, programa que tiene mucha audiencia; la generación de cristal neta están muy mal. No vamos por ustedes a dejar de hacer comedia. A mí no me interesa si se ofenden”

Olga Sana.