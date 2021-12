Durante un live en Facebook, Gustavo Adolfo Infante desmiente reconciliación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía no tiene ninguna clase de contacto con su madre desde hace ya un tiempo.

En un live en su cuenta oficial de Facebook, Gustavo Adolfo Infante habló sobre la presunta reconciliación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

Y es que recientemente algunos medios de comunicación informaron que Frida Sofía y Alejandra Guzmán habían dado el primer paso para llegar a un acuerdo.

Sin embargo, el periodista se puso en contacto con Frida Sofía y le peguntó directamente sobre los rumores en torno a la relación que mantiene con su madre.

Ante los cuestionamientos Frida Sofía aclaró, dijo Gustavo Adolfo Infante, la reconciliación entre ellas es una mentira y es imposible.

Pues la modelo de 29 años de edad mencionó desde hace mucho tiempo no tiene ninguna clase de contacto con su madre.

“Me dice ‘Gustavo no la veo desde antes de Cristo como me voy a arreglar con alguien a quien no veo, con quien no me llevo, con quien no tengo su teléfono, con quien no hablo, con quien no sé nada de ella’”

Gustavo Adolfo Infante