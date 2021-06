El sábado 5 junio, en plena veda electoral, más de 80 influencers publicaron contenido en sus redes sociales para promover el voto al PVEM.

Estas acciones no fueron bien vistas por el público y más famosos, quienes los señalan de ‘vendidos’.

No obstante, también hay personas que defienden a capa y espada a los influencers que violaron la veda electoral .

Tal es el caso de Gustavo Adolfo Infante, quien dijo apoyar a aquellos que “se vendieron” al promocionar al PVEM.

Gustavo Adolfo Infante defendió que los influencers aceptaran recibir un pago por el Partido Verde a cambio de propaganda .

Según consideró el periodista de espectáculos, los famosos “hicieron bien en recibir la lana”, ya que no cometieron algún “delito mayor”.

“No mataron a nadie, no violaron a nadie, no le quitaron los órganos a alguien y los vendieron, no hicieron un genocidio, (…) nada más recibieron una lana por apoyar a un partido político en el momento que no se debía apoyar. (…) Hicieron bien en recibir la lana.”

Gustavo Adolfo Infante