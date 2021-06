Alfredo Adame se ha convertido en tendencia luego de que se reveló que obtuvo menos del 1% de la preferencia del electorado. Esto provocó que se generarán diferentes memes y burlas por su candidatura como diputado en Tlalpan.

Quienes se sumaron a los comentarios fueron Rocío Banquells, Carlos Trejo y Gustavo Adolfo Infante. Sin embargo, Alfredo Adame no se quedó callado y les respondió de manera energética.

Sobre los rumores que señalan que el voto que obtuvo en la caseta electoral que le correspondía era del propio Alfredo Adame, el conductor desmintió la información.

“Yo no voté en mi casilla a favor mío, voté en la casilla a la vuelta de mi casa. Voté por los candidatos RSP. Soy muy empático con la gente tanto que la gente me diga que le miente la madre”

Alfredo Adame concedió una entrevista al programa ‘Chismorreo’ donde contestó a Rocío Banquells, Carlos Trejo y Gustavo Adolfo Infante.

En el video, Alfredo Adame es cuestionado sobre las declaraciones de Rocío Banquells, el conductor destacó que sólo le puede decir que si gana no fue un triunfo limpio.

Al mostrarle un video con declaraciones de Rocío Banquells, Alfredo Adame aseguró que no hará un buen trabajo ya que no se encuentra preparada.

“No sabe nada, retórica banquetera. Los actores no somos tontos, yo tengo tres carreras y ella no tiene ninguna. ¿Qué me garantiza a mí que en vez de andar en un aula aprendiendo de una profesión, de capacidades, destrezas, no anduvo en el puro despapaye?”

Alfredo Adame