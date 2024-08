Gustavo Adolfo Infante pasó de ser el periodista de las exclusivas al protagonista del chisme y explota contra quienes le inventaron amorío con Mayela Laguna.

El lunes 19 de agosto fue la primera prueba de ADN entre Luis Enrique Guzmán -de 53 años de edad- y Apolo, de 4 años de edad.

Esto desató un chisme que relaciona a Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- con Mayela Laguna, de 40 años de edad, y el conductor ya reclamó.

En el programa Chisme no Like compartieron el audio de una supuesta amiga de Mayela Laguna, asegurando que tenía una relación con un conocido conductor.

Posteriormente, Jorge Carbajal -de 53 años de edad- compartió que Mayela Laguna era pareja de un periodista casado.

Mayela Laguna no salió conforme con la prueba de ADN que se realizaron Luis Enrique Guzmán y su hijo, Apolo

Aunque ambos programas no dijeron el nombre de Gustavo Adolfo Infante, dieron a entender que se trataba de él.

Gustavo Adolfo Infante no tardó en defenderse, pues aunque no se dijo su nombre, él sabía que se referían a él.

Fue por eso que durante su programa De Primera Mano, dejó claro que no es amante de Mayela Laguna.

“Una persona de nombre Claudia dice que Mayela mantiene una relación con un comunicador y la gente empezó a decir en Chisme No Like o dejaron entre ver que podría ser yo.”

Nadie lo nombró, pero Gustavo Adolfo Infante ‘se puso el saco’ y nombró a Chisme no Like y Jorge Carbajal en vivo para desmentirlos.

“Después el programa de Jorge Carbajal da entender que yo soy el amante de Mayela. Tengo una noticia que darles, no soy el amante de Mayela, yo no sé si Mayela tenga o no un amante”

Gustavo Adolfo Infante