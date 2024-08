Luis Enrique Guzmán charló con reporteros tras la primera prueba de ADN que le realizaron para determinar si es el padre biológico de Apolo, el hijo de Mayela Laguna.

Luis Enrique Guzmán -de 52 años de edad- dijo sentirse feliz de que finalmente saldrá a la luz la verdad sobre su vínculo con el menor de 5 años.

Aunque fue cuidadoso con sus palabras sobre Apolo, Luis Enrique Guzmán terminó haciendo un cruel comentario que le está valiendo duras críticas.

Luis Enrique Guzmán (Instagram/@luisenriquegp)

Luis Enrique Guzmán se dice “arrepentido” de haber dejado entrar a su vida a Mayela Laguna

Luis Enrique Guzmán se mostró agradecido de que “se diga la verdad” sobre su vínculo con Apolo, el hijo de Mayela Laguna.

Fue entonces que uno de los reporteros le preguntó su opinión sobre un reprobable comentario de Mayela Laguna, de 39 años de edad.

Quien le habría deseado la muerte a Silvia Pinal para que él no se presentara a la prueba de ADN.

“Pues ahora sí que yo qué güey por haberme juntado con ella, la verdad, de eso sí me arrepiento”. Luis Enrique Guzmán

Luis Enrique Guzmán lamentó haber dejado entrar a su familia, a su casa y a su vida a Mayela Laguna, a quien describió como “una persona tóxica”.

“Eso me da vergüenza, sinceramente. Ni siquiera me imaginé el daño que nos querría hacer y que nos quiere seguir haciendo, y me arrepiento mucho”, agregó.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán (@luisenriquegp / Instagram)

Luis Enrique Guzmán se dice dispuesto a ayudar a Apolo, como “su padrino”

Sobre la situación que vive Apolo, Luis Enrique Guzmán dijo ser lo único que lamenta pues, “el único que sufre realmente es el niño”.

Ante ello, Luis Enrique Guzmán soltó un comentario por el que está siendo duramente criticado.

Pues, convencido de no ser el padre biológico de Apolo, se dijo dispuesto a ser “su padrino, de ayudarlo y asistirlo”.

“Que no se quede desamparado, que no se quede solo y que si de alguna manera necesita apoyo de mí o de mi familia, pues yo se lo voy a dar, quiere que también él tenga su panorama limpio y con la verdad”. Luis Enrique Guzmán

¿Mintió Luis Enrique Guzmán? Periodista afirma que le hizo un cruel comentario a Apolo cuando el niño le dijo “papá”

Pese a estas declaraciones, el periodista Gustavo Adolfo Infante afirmó en su canal de YouTube que la verdadera actitud de Luis Enrique Guzmán con Apolo es totalmente opuesta.

Para muestra contó que al llegar al lugar donde se realizó la prueba de ADN, Luis Enrique Guzmán se mostró indiferente ante el menor, al grado que ni siquiera lo volteó a ver.

“Apolo le dijo: ‘papá, papá’, se volteó Luis Enrique y le dijo: ‘yo no soy tu papá (...) pregúntale a tu mamá quién es tu papá, yo no soy tu papá'.“ Gustavo Adolfo Infante

Semejante comentario habría lastimado mucho al niño, quien según Gustavo Adolfo Infante, “empezó a llorar”.