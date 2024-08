Mayela Laguna -de 39 años de edad- salió casi llorando de la prueba de ADN entre Luis Enrique Guzmán y Apolo, pues no está conforme con el proceso.

A un año de que Luis Enrique Guzmán -de 52 años de edad- asegurara que Apolo -de 4 años de edad- no es su hijo, ya se realizaron una prueba de ADN.

El momento fue traumático para Apolo, pues Luis Enrique Guzmán le dijo tajantemente que no era su padre y el menor fue acosado por los medios.

El lunes 19 de agosto fue la cita para que Luis Enrique Guzmán y Apolo se realizaran una prueba de ADN en el Instituto de Ciencias Forenses.

A su salida, Mayela Laguna se mostró con el rostro desencajado y molesta por el acecho de los medios.

Mayela Laguna estaba al borde del llanto y externó que no estaba conforme con la prueba de ADN.

“No podemos hablar, de verdad (…) Es un día y otro día. No estoy conforme porque la prueba se iba realizar en un día con dos peritos, no en dos días. No quería que fuera en dos días”

Mayela Laguna