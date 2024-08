Sin pena ni temor, Gustavo Adolfo Infante compartió el momento en que estando en Miami, Florida, se le acercó un fan y le pidió una fotografía asegurando que era Yordi Rosado.

De forma cómica para Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- compartió que mientras se andaba paseando por Miami -cual estrella de televisión- le pidieron una foto.

Sin embargo, la persona que se lo pidió lo llamó Yordi Rosado, lo que provocó la risa del periodista, y luego le pidió volver a repetirlo para grabarlo.

Pero si algo quedó comprobado con este video es que Gustavo Adolfo Infante no puede ser confundido con Yordi Rosado -de 52 años de edad- porque uno de ellos no es simpático ni exitoso.

El periodista Gustavo Adolfo Infante no se presentó a Sale el Sol el 12 de agosto, pues se dio a conocer que tomó un viaje para hacer una colaboración con Telemundo.

Sin embargo, en las redes sociales del matutino de Imagen Televisión, compartieron el bochornoso momento que vivió mientras se paseaba por Miami, Florida en los Estados Unidos.

Es común que algunas personas ubiquen a las personalidades de televisión o redes sociales por la viralización de las mismas, pero eso no quiere decir que sepan su nombre.

Pues eso le pasó a Gustavo Adolfo Infante, pues estando en Miami, mostró que dos personas se le acercaron a pedirle foto, pero aseguran que era Yordi Rosado.

La confusión le causó a Gustavo Adolfo Infante tanta gracia que le pidió repetir lo de un inicio, pero ahora lo grabó para evidenciarse en redes sociales.

“¿Quién soy? No me acuerdo, pero lo he visto en noticias, dice mi compañero que es Yordi Rosado”.

Gustavo Adolfo Infante, periodista.