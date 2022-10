Verónica Castro es acusada de acosar a menores de edad vía zoom, información que fue comentada por diversos periodistas, uno de ellos Gustavo Adolfo Infante de 57 años de edad.

Luego de ello, la actriz de 69 años de edad, cerró su cuenta de Twitter exigiendo una disculpa pública de Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante.

Se sabe que Jorge Carbajal, de quien se desconoce la edad, es el que reveló el supuesto acoso de Verónica Castro, pero ¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante? Te contamos.

Gustavo Adolfo Infante ha vuelto a entrar en controversia, pero ahora no por pelearse en Sale el Sol, sino por lo que dijo contra Verónica Castro.

La mexicana exconductora de ‘Big brother’, según Jorge Carbajal y Felipe Cruz de En Shock, habría mantenido conversaciones ‘inapropiadas’ con menores de edad.

Dicha información ya dio la vuelta al internet, de modo que Gustavo Adolfo Infante decidió abordar el tema en su programa de Imagen TV, De Primera Mano.

El controversial periodista se fue contra Verónica Castro, diciendo que “hay fuertes, muy fuertes acusaciones” contra ella y narrando lo ocurrido.

Pero no solo se trata de la supuesta información que los periodistas de En Shock dieron a conocer, sino que dio su punto de vista, asumiendo que todo es certero.

“No hemos visto los videos, entiendo que no los han mostrado, pero yo supongo que no se atreverían a decir algo sin tener una prueba de esa naturaleza…”.

Gustavo Adolfo Infante no solo dijo creer a la información dada en el programa En Shock de Productora 69, sobre Verónica Castro, sino que hizo un llamado a las víctimas.

En su programa de Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante pidió a sus colegas, “den vista a la Fiscalía porque es un delito”, sugiriendo ir sobre denuncias y exhibir la información completa.

“Carbajal y el señor Cruz, no solo lo exhiban, sino también den vista a la Fiscalía porque es un delito, podemos hacer lo que queramos en cuatro paredes cuando somos mayores de edad adultos, no importa cual sea la combinación, hombre con hombre, mujer con mujer, cada quien decide qué onda… Pero con menores de edad, si es que llegó a pasar, eso es un delito”.

Asimismo, Lalo Carrillo dijo que en todo caso, son los periodistas quienes deberían informar a los padres de las menores sobre lo que pasó con Verónica Castro.

Los conductores De Primero Mano, aseguraron que ellos no confirmaban la información, sino que solo la compartían a su público.

Y es que no solo fue lo que Gustavo Adolfo Infante dijo en Imagen TV, sino que también ha hecho uso de su canal de YouTube para difundir la información.

Mismo espacio en donde analizó la numerología de Verónica Castro y auguró el final de la carrera de la actriz, si la información resulta ser real.

“Yo no conozco a quienes dieron la información, no sé si tienen credibilidad, pero si es real, se acabaría la carrera de la señora Verónica Castro, yo espero que no, pero tampoco podemos meter las manos al fuego por alguien”.

Gustavo Adolfo Infante, periodista.