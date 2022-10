Verónica Castro cerró su cuenta en Twitter a unas horas de desatarse rumores en redes sociales que la acusan de acosar sexualmente a adolescentes y a niñas menores de edad.

Estas versiones hicieron blanco de críticas, burlas y hasta amenazas a Verónica Castro, quien harta de la situación ha decidido cortar la comunicación con sus seguidores de Twitter.

Pero no sólo eso, Verónica Castro advirtió que solo volverá a la plataforma si dos comunicadores que han hecho eco de las acusaciones de acoso sexual, hagan algo para detener la ola de hate que se ha levantado en su contra.

La noche del miércoles 5 de octubre, Verónica Castro reaccionó en Twitter a los señalamientos de acoso sexual a menores de edad, que han sido vertidos en su contra recientemente.

¿Qué dijo? A través de una publicación, Verónica Castro anunció que dejará de usar la plataforma hasta que Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal desmientan los dichos en su contra:

El anuncio de Verónica Castro desató diversas opiniones en Twitter. Algunos internautas han dado validez a alas acusaciones, destacando por qué piensan que son válidas.

“No una acusación así no se debe ignorar, se debe aclarar hacer berrinche y decir me voy hasta que se disculpen es hasta gracioso de raro como el tik tok es una sra si no ocultara nada ya estuviera demandando y no para callar a la opinión pública sino a los q según ella mienten”

@Racielita05