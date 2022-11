¿Gussy Lau aprovechó el escándalo con Ángela Aguilar? Asegura que ni le molestó hacerse más famoso luego de la polémica que se generó tras filtrarse sus fotografías.

El pasado mes de abril, Ángela Aguilar de 19 años de edad vivió uno de los momentos más complicados de su trayectoria luego de que se violó su intimidad al filtrarse unas fotografías en las que aparecía junto al compositor Gussy Lau.

En medio de toda la controversia, Gussy Lau de 34 años de edad confirmó que sostenía un romance con Ángela Aguilar. Sin embargo el compositor fue acusado de ser el responsable de la filtración ya que quería fama.

A siete meses del escándalo, Gussy Lau reveló si le molestó hacerse más famoso y estar en medio de la controversia.

Los Premios Latin Grammy 2022 generaron gran expectación entre la audiencia para conocer a los famosos que ganarían el máximo premio otorgado por la Academia Latina de la Grabación.

Ángela Aguilar, quien obtuvo las nominaciones a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por “Mexicana Enamorada” y Mejor Canción Regional Mexicana por su tema “Ahí donde me ven”, se presentó con gran éxito en los Premios Latin Grammy 2022.

Además de la gran expectativa que generaba su presentación, muchas personas se cuestionaban sobre lo que iba a hacer a rencontrarse con Gussy Lau, luego de la filtración de sus fotos.

Durante el programa Ventaneando se mostró como presuntamente Ángela Aguilar había huido para no encontrarse con Gussy Lau.

En entrevista con Ventaneando, Gussy Lau señaló que no le molestó la fama que recibió tras la filtración de sus fotografías con Ángela Aguilar.

Gussy Lau destacó que antes de que se diera a conocer su relación con Ángela Aguilar él ya tenía éxito con sus canciones, aunque no muchas personas lo conocían.

“No me molestó hacerme mediáticamente un poco más popular, porque no tiene importancia para mí eso. Yo ya era exitoso con mis canciones antes de que muchos me conocieran, entonces no prestó mucha atención, me da igual”

Gussy Lau