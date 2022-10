Ángela Aguilar hizo un dueto con Yuridia que estrenaron este jueves 20 de octubre en YouTube. ¿Cómo suenan juntas dos de las mejores voces mexicanas del momento?

Después del exitoso dueto que Ángela Aguilar realizó con Christian Nodal, interpretando el tema ‘Dime Cómo Quieres’, sus fans le han pedido encarecidamente que lance nuevas colaboraciones.

Esto se le ha complicado a Ángela Aguilar, entre los escándalos e incluso rumores de rivalidad con su prima Majo, sin embargo, la cantante logró hacerse el tiempo para concretar ‘Qué agonía’, un alucinante dueto con Yuridia.

La familia de Ángela Aguilar no olvida las fotos filtradas de la joven cantante ¿se preparan para la guerra?

Minutos antes de que se estrenara ‘Qué Agonía’, una emocionada Ángela Aguilar pidió a sus seguidores de Instagram que visitaran el canal en YouTube de Yuridia para ver el videclip.

Ángela Aguilar se dijo especialmente emocionada con esta colaboración, porque representa un nuevo logro en su carrera: será la primera vez que un otra cantante grabe una canción escrita por ella:

“La colaboración con Yuridia, que se llama ‘Que agonía’, ya está disponible en 2 minutos en YouTube, en el canal de YouTube de Yuridia… ‘Que agonía’ es el tema que grabamos en una colaboración juntas, una canción que yo escribí junto a mi papá y unas unos amigos. Para mí, de verdad, que emoción, esta canción me tiene muy emocionada porque es la primera vez que otra artista canta una de mis canciones… No se lo pueden perder, métanse al YouTube de Yuridia para escuchar ‘Qué agonía’… una canción de desamor para todos los dolidos. No se lo pueden perder, ahí nos vemos, adiós”

Ángela Aguilar