Guerreros 2021: Tania Rincón revela que tiene Covid-19

Guerreros 2021 atraviesa por una situación muy complicada, debido a que se han registrado varios contagios de Covid-19 durante los últimos días.

Guty Carrera, capitán del equipo de las Cobras, fue el primer caso de Covid-19 que se confirmó en Guerreros 2021, lo que activó medidas de emergencia en el programa.

Como resultado, se detectaron más contagios de Covid-19, siendo Tania Rincón otra de las afectadas, según lo informó ella misma en redes sociales.

La noche del lunes 14 de junio, Mauricio Barcelata, conductor de Guerreros 2021, anunció que por seguridad de todos los que trabajan en el programa, se decidió su salida temporal del aire.

Ello, porque han sido varios los integrantes del programa quienes han dado positivo a Covid-19 en recientes días, reveló Bacelata.

Durante el anuncio, causó suspicacia la ausencia de Tania Rincón, la otra conductora del programa, quien instantes después publicó un video en Instagram hablando sobre el tema:

Tania Rincón comentó que hasta el momento sólo ha presentado síntomas leves de Covid-19, por lo que se siente tranquila.

““Me siento perfecta, estoy muy bien, me siento my, muy bien, con muchos sentimientos encontrados, la verdad. Por un lado estoy muy agradecida porque no me ha dado tan duro, la verdad. Desde el viernes empecé a sertir un poco de comezón en la garganta, no le di importancia porque... no me abrigaba tan bien y a lo mejor estaba lloviendo esos días”

Tania Rincón, conductora de Guerreros 2021