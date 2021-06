Guty Carrera, participante de ‘Guerreros 2021’ da positivo a Covid-19

El pasado 7 de junio se estrenó el programa ‘Guerreros 2021’, sin embargo ya se confirmó el primer caso positivo de Covid-19.

A una semana de estar al aire la segunda temporada de reality show de concursos, el capitán de Cobras Guty Carrera reveló que dio positivo a coronavirus por lo que se mantendría aislado unos días.

Guty Carrera: “Me tocaron los peores síntomas”

A través de sus Instagram Stories Guty Carrera confirmó que había dado positivo a Covid-19. Se trata del primer caso positivo dentro de ‘Guerreros 2021’.

Guty Carrera compartió un pequeño video en el que mostró su dedo con un oxímetro y les pidió a sus seguidores seguir cuidándose.

En varios mensajes Guty Carrera habló sobre su estado de salud y reveló que han sido momentos muy complicados.

“Lamentablemente hoy me tocó padecer esta enfermedad. No la estoy pasando buen, sin duda es algo que no le deseo a nadie. De esta saldré más fuerte” Guty Carrera

Guty Carrera contagio Covid-19 (@gutycarrera / Instagram)

Aunque recibió varios mensajes de apoyo, Guty Carrera señaló que hubo algunos usuarios que se burlaron de su contagio de Covid-19.

“Padecer este virus no es algo que se le desea a nadie. Bularte y promover el hate en estos momentos es totalmente deplorable (…) Me toca seguir luchándola, no la estoy pasando bien, me tocaron los peores síntomas” Guty Carrera

Guty Carrera arremete por burlas tras su contagio de Covid-19 (@gutycarrera / Instagram )

Guty Carrera también compartió que sus niveles de oxigenación se encuentran muy irregulares.

“Por ratos baja. Por ratos sube. Es muy variable, hace dos horas estaba en 95. Por la noche y por la mañana baja” Guty Carrera

Alertan por más contagios de Covid-19 dentro de ‘Guerreros 2021’

Tras confirmarse el contagio de Guty Carrera, su novia Brenda Zambrano informó que podría haber más casos dentro de ‘Guerreros 2021’.

“Seguramente el lunes se enterarán quién más está en esta situación” Brenda Zambrano

A través de sus Instagram Stories, Brenda Zambrano anunció que la producción del programa pronto se pronunciará al respecto, ya que posiblemente haya más afectados.

“Guty no es el único contagiado de su equipo (…) Él avisó y creo que a vatios de sus compañeros no les importó mucho, me molesta que varias páginas se burlen de que tenga Covid-19. No es un juego, con la salud no se juega, aunque estemos en semáforo verde” Brenda Zambrano

Brenda Zambrano sobre contagios de Covid-19 en 'Guerreros 2021' (@brendazambranoc / Instagram )

Brenda Zambrano confirmó que también dio positivo a Covid-19 y mencionó que también tiene síntomas fuertes, aunque precisó que afortunadamente su oxigenación se encuentra bien.