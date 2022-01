Operarán a Grettell Valdez por virus que puede convertirse en cáncer, reveló la actriz.

Hace cuatro años, la actriz Grettell Valdez fue diagnosticada con una enfermedad en uno de sus dedos pulgares .

Si bien todo parecía haberse solucionado, recientemente la situación se complicó para Grettell Valdez.

Ahora, la actriz de 45 años será intervenida quirúrgicamente para evitar que el virus en su dedo evolucione a un carcinoma.

Grettell Valdez tiene un virus en su dedo que puede convertirse en cáncer

Grettell Valdez confirmó que atraviesa por problemas de salud, a causa de un virus en uno de sus dedos.

En entrevista con el programa ‘Hoy’, Grettell Valdez adelantó que la operarán para retirarle el virus que puede convertirse en cáncer.

Grettell Valdez (Agencia México)

En septiembre del 2018, Grettell Valdez reveló haber padecido una enfermedad causada por un virus en su dedo .

Aunque en aquella cirugía se solucionó el problema, ahora el virus ha vuelto a afectar la salud de Grettell Valdez.

Luego de un chequeo médico de rutina, la actriz Grettell Valdez se enteró que el virus había regresado a su dedo pulgar.

“Hace como más de 4 años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron (...). Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor) ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar’.” Grettell Valdez

Grettell Valdez (Agencia México)

Grettell Valdez contó que, con frecuencia, le salen “como llaguitas” en los dedos; por tanto, pensó que no sería nada de gravedad.

El día de la cita, de último momento, el doctor le dijo a Grettell Valdez que el virus en su dedo “no es normal”.

Tras someterse a estudios, a Grettell Valdez se le detectó un virus que debe ser eliminado de su cuerpo, pues podría convertirse en cáncer.

“Por suerte ya sabemos qué es, es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer.” Grettell Valdez

Grettell Valdez (@grettellv / Instagram)

Grettell Valdez perderá “gran parte” de su dedo

Grettell Valdez tiene un virus en su dedo que puede convertirse en cáncer, por lo que será intervenida quirúrgicamente.

Al respecto, Grettell Valdez dijo sentirse tranquila con los resultados de los estudios, a pesar de que perderá “gran parte” de su dedo.

“Sí me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, comentó la actriz.

Con información de Agencia México