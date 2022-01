A poco de haberse revelado el cartel de este importante Festival, Araceli Ordaz mejor conocida como Gomita ya sabe cómo va a andar en Coachella escuchando a Grupo Firme.

A través de sus historias de Instagram, Gomita publicó un video de sí misma cantando a todo pulmón “En tu perra vida”, la popular canción de la agrupación conformada por Eduin Caz, Abraham Luna, Joaquín Ruiz, Jhonny Caz, Christian Téllez, Fito Rubio y Dylan Camacho.

Acción que realizará mientras otras personas disfrutan de música electrónica, y es que es gran fan de la banda que ofrecerá dos conciertos en Ciudad de México en el mes de marzo y que por primera vez formará parte de Coachella.

. @GOMITA_OFICIAL ya sabe cómo va a andar en Coachella escuchando a Grupo Firme pic.twitter.com/5kykxjlcyC — EnelShow.com (@enelshow) January 13, 2022

Es así como la expayasa y presentadora de televisión deja entrever que asistirá al Coachella Valley Music and Arts Festival’s 2022 que se realizará del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 del mismo mes.

Festival que resurgirá luego de haberse suspendido por dos años consecutivos a causa del freno de actividades por la llegada de la pandemia por coronavirus, la cual aún continúa vigente en gran parte del mundo.

Además de Grupo Firme, asistirán grandes bandas y cantantes como Harry Styles, Big Sean, Billie Eilish, Ye, Karol G, y Banda MS, entre otros.

Piden a Gomita que se calle

Curiosamente, tras grabarse cantando eufóricamente el tema de Grupo Firme, su banda favorita, un vecino de Gomita le fue a tocar para pedirle que se callara.

Y es que, aunque sus gritos tuvieron lugar al interior de su departamento, eran altas horas de la noche y gente intentaba dormir, acción que se les complicaba a causa de su ruidoso canto.

“Ya me reportaron los vecinos. Que ya me duerma, dicen”, dijo Gomita mientras grababa el incómodo momento, por supuesto, se burló de sí misma ya que quedó como “payaso” pues no pudo seguir grabando videos.

Por lo que resignada tuvo que retomar algunas de sus grabaciones para agradecer el apoyo de sus fans quienes le brindaron consuelo tras la llamada de atención de sus vecinos.