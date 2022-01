Gomita revela estar a dieta luego de haber disfrutado al máximo de los festejos navideños; la expayasa dice que comerá sano durante los primeros días del 2022 y es que su deseo es seguir luciendo un cuerpo delgado.

“Estamos a dieta, estamos comiendo muy sano, así que vamos a preparar el desayuno el día de hoy”, dijo a través de sus historias de Instagram donde mostró que los principales ingredientes de sus alimentos son las verduras.

Gomita revela truco para no romper la dieta

Gomita reveló el truco para no romper la dieta: “Yo les puedo proponer que no piensen que están haciendo dieta sino pensar que estás comiendo sano, a mí me ha funcionado”, asegura Araceli Ordaz, su nombre real.

Y aprovechando que la mayoría de sus seguidores también quieren deshacerse de los kilos que han ganado durante el Guadalupe-Reyes, Gomita les prometió revelarles su plan alimenticio una vez que concluya la encuesta donde les pregunta si la quieren o no.

Gomita retoma la dieta (@gomitaoficial123 / Instagram)

A Gomita no le gusta el ejercicio

Pese a que uno de los propósitos de la animadora es comer sano para llevar una vida saludable, no esperes verla ejercitándose y es que no es ningún secreto que a Gomita no le gusta el ejercicio.

Y es que Gomita prefiere recurrir a las cirugías y tratamientos estéticos a fin de lucir una figura delgada , incluso, días antes de concluir el 2021, la presentadora de televisión recurrió a su dermatólogo para que le disminuyera la papada.

Y de paso perfilarse los labios, los cuales le lucieron sumamente abultados contrario a ser más estéticos e hidratados, según le prometieron.

Gomita presume sus carnosos labios (@gomitaoficial123 / Instagram)

Por otro lado, meses antes viajó a Venezuela para que le realizarán el bypass gástrico, por lo que en 45 días bajó 10 kilos, llegando a su meta, que fue deshacerse de 20 kilos.

Para evitar un rebote se le recomendó evitar ciertos alimentos y comer lo más sano posible, incluso le limitaron las bebidas alcohólicas, por lo que Gomita hoy nuevamente retoma su régimen alimenticio.