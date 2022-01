Gomita agradece haber perdido 13 kilos tras cirugía bariátrica. Como te informamos en SDPnoticias a la expayasa le realizaron el bypass gástrico en septiembre del año pasado para ello viajó a Venezuela.

Por lo que hoy Gomita nuevamente se alegra de haber ignorado a aquellas personas que tantas veces le pidieron no someterse a una nueva cirugía estética puesto que su baja de peso la tiene más que contenta.

“Que no me hicieron otra cirugía decían y llevo 13 kilos abajo”, escribió en su cuenta de Instagram donde compartió un video de sí misma en el que otra vez se esfuerza por complacer a sus fans con uno de sus bailes.

Se burlan de las cirugías de Gomita

La felicidad de Gomita nuevamente se vio opacada por las burlas: “¿Y si llega a tener hijos también le van a salir tuteados?”, “Más silicón que persona”, “El pedo es que bajas y luego te vuelves a descuidar”, “Doña cirugías”

“Se presume cuando llevas 2 años en adelante no cuando es reciente”, “Eso si mi Lyn May”, “La que no enseña no vende porque a falta de talento hay que enseñar el melocotón”, “Toda operadora”,

“Entonces recomiendas 2 liposucciones”, “Ya no más opérate de nuevo el trasero porque está picudo”, le expresan entre comentarios; sin embargo, también hay gente que le aplaude su delgada figura.

Gomita está a dieta; no comió rosca

Aunque Gomita prefiere ingresar al quirófano para perder peso ya que detesta hacer ejercicio y comer saludablemente, hay veces, como hoy, que se esfuerza por seguir una dieta.

Al igual que muchas personas, Gomita arrancó el año con dieta por lo que no comió rosca de reyes y es que debido a sus indicaciones médicas, debe comer sano para bajar más kilos ya que su meta es deshacerse de 20 y apenas lleva 13.

Gomita no comerá Rosca de Reyes. (@gomitaoficial123)

Gomita extraña trabajar en el circo

Por otro lado, aunque Gomita vive para estar delgada, recientemente le entró la nostalgia de volver a trabajar en el circo pues acudió a uno y los recuerdos inevitablemente le inundaron.

“Me da mucha nostalgia hoy estar de este lado, estoy disfrutando del Día de Reyes, me da mucha nostalgia no estar allá arriba”, dijo mientras disfrutaba de un acto circense.