¿Gomita dejó tirado su trabajo en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’? Andrea Escalona cree que sí. En entrevista, la conductora del programa Hoy señaló que fue mala leche la manera en la que la influencer habló de la emisión.

Luego de que se anunció la salida de Gomita del reality del baile del programa Hoy, la influencer compartió un video donde expuso los malos tratos que habría vivido en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Tras las declaraciones de Gomita, Andrea Escalona y Andrea Rodríguez -productora del programa Hoy- le respondieron a la influencer luego de que abandonó ‘Las Estrellas bailan en Hoy’.

Gomita (@gomitaoficial123/Instagram)

Andrea Escalona considera que fue muy mala leche la manera en que Gomita habló sobre su paso por ‘Las Estrellas bailan en Hoy’

Aunque Gomita se habría mostrado muy feliz de participar en la tercera temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, sorprendió a sus seguidores al revelar que dejaba el concurso de baile.

A través de un video, Gomita expuso la verdad sobre su salida de ‘Las estrellas bailan en Hoy’. En su clip la influencer reveló que sufrió varios abusos mientras se encontraba trabajando en el canal.

Ante la controversia generada, Andrea Escalona y Andrea Rodríguez fueron cuestionadas sobre las fuertes declaraciones de Gomita en torno a la presión que se vive en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

En el video compartido por Edén Dorantes, Andrea Escalona se mostró muy molesta por las declaraciones de Gomita pues señaló que fue de muy mala leche cómo lo contó.

Andrea Escalona puntualizó que Gomita desaprovechó la oportunidad de demostrar lo trabajadora que es y lo buena que pudo ser para el baile.

“Creo que estuvo mala lecho cómo lo contó. Creo que lo único que tuvimos para con Gomita era la gran oportunidad de mostrar la chava trabajadora, emprendedora, que baila, se esfuerza, que al final del día no lo pudo demostrar, la carrera de cada quien” Andrea Escalona

Durante sus declaraciones, Andrea Escalona destacó que aunque se le abrió la puerta al matutino más importante de México, al final Gomita solo dejó tirado su trabajo.

“Lo único que hizo Andrea fue abrirle las puertas del programa más exitoso en las mañanas y lo único que hizo fue dejar tirado el trabajo” Andrea Escalona

Andrea Escalona señaló que para ella fue incongruente la manera de accionar de Gomita, pero le deseó toda la suerte del mundo y destacó que va a hacer como si no hubieran visto el video.

“Yo creo que la que se expuso fue ella. Ella primero haciendo ese mail de respeto hacia Andrea agradeciéndole y todo, y luego sacando ese video en Youtube poniéndole las extensiones, totalmente fría y altanera me pareció que es incongruente, pero le deseamos toda la suerte del mundo” Andrea Escalona

Andrea Rodríguez le responde a Gomita tras su salida de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’

Por su parte Andrea Rodríguez destacó que todas las personas son libres de dar su punto de vista, pero señaló que no entiende lo qué pasó ya que a ella le envió un mensaje muy respetuoso.

“Yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad de dar su versión, como ustedes vieron ella me mandó una carta muy respetuosa. Después no sé qué fue lo que sucedió” Andrea Rodríguez

Andrea Rodríguez puntualizó que desde el primer momento se habla con las celebridades para explicarles que tienen que preparar dos coreografías por si salen nominados bailar los viernes.

En ese sentido Andrea Rodríguez puntualizó que no se hace consideraciones pues es un reality y no se puede explicar a las personas y celebridades, porque unas parejas si bailan y otras no.

“Todos tienen que bailar los viernes, los que salgan sentenciados. Si no tienen la coreografía, así les ha pasado a muchos y al final siempre han tenido que hacerlo porque esto es un reality” Andrea Rodríguez

Sobre el salario, Andrea Rodríguez dejó en claro que como a todos los artistas se habló de un sueldo, pero si Gomita no lo quiere recibir pues no se le pagará.

“Por supuesto que tenía un sueldo, pero ella dice que no va a cobrar pues entonces ya no se le pagará” Andrea Rodríguez

Andrea Rodríguez señaló que ella ocupa mucho la frase de te voy a sacar de los pelos y lamentó que Gomita haya malentendido sus palabras.

“La gente saca de contexto las cosas y al final de cuentas yo le deseo mucha luz y que le vaya muy bien” Andrea Rodríguez

En el video Andrea Rodríguez puntualizó que lleva muchos años de trabajo y las personas saben cómo es, por lo que no se va a dejar llevar por las declaraciones de una persona.

Al ser cuestionada sobre si se expuso a Gomita, Andrea Rodríguez señaló que la influencer no tiene congruencia porque dice que no quiere ser exhibida llorando, pero ella misma comparte esas fotografías.

Andrea Rodríguez destacó que en el reality las celebridades sabes que se van a exponer, pero puntualizó que nunca se ha inventado una historia.

“El mail era muy respetuoso y yo me quedo con eso, yo voy a hacer de cuenta que no lo vi” Andrea Rodríguez