La actriz Cinthia Aparicio se posiciona como una de las favoritas para sustituir a Olivia Collins en Las Estrellas bailan en Hoy, así fue su casting.

Tras la salida de Olivia Collins en Las Estrellas bailan en Hoy, la actriz Cinthia Aparicio está aprovechando la oportunidad para ser la nueva pareja de Óscar Medellín.

Por lo que este miércoles Cinthia Aparicio se dio cita en Las Estrellas bailan en Hoy para demostrar al público y al jurado que ella debe ser la favorita para sustituir a Olivia Collins.

Cinthia Aparicio, una de las favoritas para sustituir a Olivia Collins en Las Estrellas bailan en Hoy (Hoy)

Cinthia Aparicio compite para sustituir a Olivia Collins en Las Estrellas bailan en Hoy

Este miércoles en Las Estrellas bailan en Hoy, se dio una competencia distinta, pues nada más ni menos que se dio el casting para sustituir a Olivia Collins.

Por lo que la actriz de telenovelas Cinthia Aparicio luchó para obtener su lugar en Las Estrellas bailan en Hoy y ser la nueva pareja de Óscar Medellín.

Por lo que Cinthia Aparicio se enfrentó en Las Estrellas bailan en Hoy con:

Belinda Urías

Estefanía Ahumada

Cinthia Aparicio hizo gala de sus mejores pasos junto a Óscar Medellín con el tema popero “Wake Me Up Before You Go-Go” del dúo británico Wham!

Mismo tema y coreografía en donde las tres contendiente: Cinthia Aparicio, Belinda Urías y Estefanía Ahumada se enfrentaron.

Esto con el objetivo de verlas a las tres en la misma sintonía y en donde se busca una competencia pareja para Las Estrellas bailan en Hoy y así sustituir a Olivia Collins.

Ante esto los jueces en Las Estrellas Bailan en Hoy calificaron de forma secreta a las tres contendientes.

Asimismo, el público de Las Estrellas bailan en Hoy podrá votar por su favorita, y así el día de mañana dependiendo de la puntuación y sus votos se dará a conocer quién es la nueva pareja de Óscar Medellín.