Rumores apuntan a que Alejandra Guzmán de 57 años de edad, tuvo un arranque y golpeó a Efigenia Ramos, la ayudante y amiga de su madre, Silvia Pinal, pero ¿es real?

Efigenia Ramos fue cuestionada sobre haber sido golpeada por la hija de Silvia Pinal de 94 años de edad, pero lo que habló dejó aún más dudas sobre la agresión.

¿Alejandra Guzmán golpeó a Efigenia Ramos? Esto dijo la extrabajadora de Silvia Pinal

De nueva cuenta la imagen de Alejandra Guzmán está siendo opacada por los escándalos y es que ahora se dice que golpeó a la extrabajadora de su mamá Silvia Pinal.

Ante ello, Efigenia Ramos fue cuestionada según mostró un video de la reportera Berenice Ortiz, pero la respuesta de la extrabajadora generó aún más dudas.

Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal. (Agencia México)

Debido a que las preguntas a Efigenia Ramos sucedieron en el marco al homenaje de Jacqueline Andere, la extrabajadora de Silvia Pinal prefirió guardar silencio, pero aludió a que pronto revelará todo.

“Les voy a dar porque me interesa, una entrevista, pero ahorita no. Un poquito adelantito, no sé si mañana o pasado, pero voy a tratar de ver si les puedo dar [la entrevista]”. Efigenia Ramos, extrabajadora de Silvia Pinal.

Sin embargo, lo que a los periodistas de espectáculos les ha llamado la atención fue que no negó nada e incluso dio pie a que se le cuestionara en otro momento.

Es decir, para la periodista Ana María Alvarado es de generar dudas que Efigenia Ramos aludiera a que llegará un momento en que tendrá que hablar de que le pasó con la familia de Silvia Pinal.

Por otra parte, se dice que Efigenia Ramos tiene un contrato de confidencialidad con la familia de Silvia Pinal, de modo que no le sería tan fácil hablar sobre lo que Alejandra Guzmán le hizo.

Sin embargo, el tema de un contrato de confidencialidad de Silvia Penal o sus hijos a Efigenia Ramos no ha sido confirmado por la entonces trabajadora de La Diva.