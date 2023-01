Gloria Trevi rompe en llanto en concierto y asegura que solo busca defenderse de quienes la hieren; su público le brinda su apoyo gritando: “no estás sola”.

El 2023 inició complicado para Gloria Trevi, pues no solo seguirá su proceso legal contra TV Azteca y Pati Chapoy, también se enfrenta a dos demandas civiles por abuso a menores.

Gloria Trevi tuvo un concierto en el Auditorio Nacional el pasado sábado 21 de enero y recibió el apoyo de sus fans, por lo que comenzó a llorar y esto fue lo que pasó.

“Soy sobreviviente”: Gloria Trevi no se quedará callada siendo acusada de crímenes que no cometió

“Gloria Trevi no estás sola”, corean sus fans en su concierto (VIDEO)

A pesar de las dificultades legales que enfrenta Gloria Trevi, ella sigue dando sus conciertos con normalidad y ahora tocó dar show en la CDMX.

La cantante de 54 años de edad, saludó a su público con alegría y entonó sus éxito en el Coloso de Reforma.

Hubo un momento en medio del concierto, cuando el público comenzó a gritar: “No estás sola” y Gloria Trevi no pudo evitar romper en llanto.

Gloria Trevi se hincó y besó el escenario como símbolo de agradecimiento: “Gracias, gracias, los necesito tanto, muchas gracias. Voy a luchar, se los prometo como lo han visto desde hace muchos años”.

Hubo otro momento en que Gloria Trevi lloró, pues durante su interpretación con Joss Favela, la regiomontana dijo que tenía el corazón roto y reconoció el apoyo de sus esposo Armando Gómez.

“Esta tarde estaba con el corazón roto, porque pensaba que mi relación con mi esposo se estaba terminando y me emocionó mucho, porque él en esos momentos ha sido un gran apoyo para mí”

Al final del concierto, Gloria Trevi salió de su camioneta para agradecer a un grupo de fans que la esperaban.

Durante un encuentro con medios, Gloria Trevi explicó que ella solo trata de defenderse de ataques en su contra .

“De verdad que algunas veces he sido orillada a poner algunas demandas, pero es porque es un ataque tan feo que yo considero que también es bueno ponerle un alto a las personas que quieren incentivar el odio, ahí es cuando me he tenido que defender”

Gloria Trevi