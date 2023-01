“Está muy buena Gloria Trevi”: Ignacio López Tarso se emociona ahora que estará en su bioserie, aunque todavía no le han dado más detalles de su personaje.

El pasado mes de noviembre se inició las grabaciones de la bioserie Ellas soy yo, Gloria Trevi. Este proyecto se encuentra a cargo de la productora Carla Estrada.

Desde que se dio a conocer la creación de la bioserie de Gloria Trevi, todos los detalles se han mantenido en secreto. Sin embargo ya se conoce a parte del elenco que formará parte de esta producción.

“Soy sobreviviente”: Gloria Trevi no se quedará callada siendo acusada de crímenes que no cometió

“Gloria Trevi no estás sola”, corean sus fans en su concierto (VIDEO)

Ignacio López Tarso de 98 años de edad es uno de los famosos que formarán parte de la bioserie de Gloria Trevi, pero aún no le han llegado los libretos.

Gloria Trevi de 54 años de edad ha iniciado este 2023 y es que su abogado confirmó la demanda en contra de Chumel Torres por burlas en donde le recuerda su pasado con Sergio Andrade.

En medio de la controversia por sus problemas legales, Gloria Trevi también se encuentra trabajando en su bioserie.

Para este proyecto, Gloria Trevi se ha mantenido muy al pendiente de todos los detalles, por lo que Carla Estrada ha preferido reservarse dos detalles de la bioserie.

Ignacio López Tarso fue anunciado como uno de los actores que formará parte de la bioserie de Gloria Trevi, aunque ha revelado que aún no conoce grandes detalles de su personaje.

¿Piqué le lloró y suplicó regresar a Shakira? La tiradera con BZRP no mentiría

En entrevista presentada por el programa Hoy, Ignacio López Tarso se mostró muy emocionado de participar en la bioserie de Gloria Trevi.

Ignacio López Tarso confesó que aunque ya han iniciado las grabaciones a él ni siquiera le han mandado los libretos para leerlos.

“Si eso hable con Carla Estrada, me dijo: ‘hay que tener paciencia, es un proyecto largo’. No me han mandado siquiera los libretos para leerlos”

Ignacio López Tarso