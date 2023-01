Gloria Trevi respondió desde España a la demanda que interpusieron en su contra en Estados Unidos por corrupción de menores.

¿Gloria Trevi se lanzó contra Pati Chapoy y TV Azteca?, ¿suplicó que ya la dejen en paz? La cantante ha optado por la actitud más inteligente ante crisis como la que enfrenta actualmente.

El mensaje de Gloria Trevi alcanzó miles de likes y comentarios en los que sus fans le dan su respaldo y le envían las mejores vibras ante el nuevo episodio que está viviendo con la justicia, ahora en Estados Unidos.

La respuesta de Gloria Trevi a la nueva demanda por corrupción de menores que enfrenta, junto con Sergio Andrade, en Estados Unidos llegó a través de su cuenta de Instagram.

En un video, Gloria Trevi dijo que se encuentra en España, donde será testigo de la Cabalgata de Reyes que se realiza cada 6 de enero en Madrid, lo que espera, dijo, la ayude a llenarse de buenas vibras para enfrentar lo que viene para ella en 2023.

Aunque se mostró tranquila, Gloria Trevi no dejó de hacer referencia a los asuntos legales que deberá enfrentar este año, con una metáfora que también usó para mostrarse confiada de que saldrá victoriosa:

Posteriormente, Gloria Trevi les recordó a sus fans que este 2023 será un año muy ocupado para ella, pues además del estreno de su bioserie, visitará varias ciudades de México y Latinoamérica, como parte de su gira internacional ‘Isla Divina’.

Gloria Trevi señaló que su estancia en España y los diversos compromisos laborales que tiene, le ayudarán a enfrentar lo que venga para ella en los próximos meses.

Asimismo, Gloria Trevi intentó tranquilizar a sus fans, quienes se han mostrado preocupados de que la cantante vuelva a la cárcel por la nueva demanda que enfrenta, asegurándoles que se encuentra bien, dentro de lo que cabe.

Gloria Trevi acompañó su video con un breve texto en el que asegura ser más fuerte gracias a los golpes que ha recibido en la vida:

“Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana, me emociona todo lo que viene… siento q los q no me conocen porfin me van a conocer ❤️y al final todos me amarán #españa #bioserie #ellassoyyo”

Gloria Trevi