Germán Ortega ha sido una de las celebridades que ha expresado públicamente que tiene problemas de económicos debido a la pandemia por el Covid-19.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Germán Ortega destacó que se encuentra desesperado por las deudas que tiene e incluso le pidió ayuda al gobierno mexicano.

German Ortega (Tomada de video)

Germán Ortega solicita ayuda del gobierno para poder pagar sus deudas

Germán Ortega destacó que el Covid-19 no solo afectó su salud, sino que además lo colocó en una difícil situación económica.

Aunque ya cuenta con trabajo, Germán Ortega se sigue enfrentando a problemas económicos y hasta el momento no ha podido pagar sus deudas.

En el video confesó que no solo enfrenta deudas con los bancos, sino que además no ha podido pagar su predial e incluso su hijo se ha visto afectado con esta situación ya que no le permiten continuar sus estudios porque supuestamente hay un adeudo.

Germán Ortega solicitó una ayuda por parte del gobierno para poder hacer frente a su problema económico.

“Yo quisiera que el gobierno… nos… (permitiera) negociar, (que nos dijera) ‘a ver, ¿cuánto debes de predial?, ok van a pagar el 40%’, porque no hay dinero todavía” Germán Ortega

Durante su conversación Germán Ortega destacó que ya llegó a acuerdos con los bancos para poder saldar sus deudas ahora que ha regresado al trabajo.

“Bendito… mis ángeles a mí, mis ángeles, mis amigos los actores no me dejan solo, entonces dije ya con eso, y lo de las tarjetas, que fue muy mencionado, yo ahorita ya cuando vi, mira tuve Relatos Macabrones, y de ahí sale, pago prestamos, llegue a hacer un acuerdo con los bancos, nada más es con uno y con una tarjeta, y las departamentales igual, todo lo hicimos así” Germán Ortega

Germán Ortega confesó que enfrenta un problema con la escuela de su hijo, ya que no le han permitido seguir con sus clases en línea ya que supuestamente tienen un adeudo.

En el video Germán Ortega puntualizó que tiene que aclarar esa situación ya que el hizo sus pagos conforme a los acuerdos que había llegado con la escuela.

Germán Ortega confiesa que el escenario es lo único que lo aleja de su tristeza

Tras confesar que presenta problemas de depresión, Germán Ortega confesó que hay días que lo invade la tristeza, pero al subirse al escenario se le olvida los problemas.

Germán Ortega destacó que el Tenorio Cómico le ha ayudado ha enfrentar sus problemas emocionales.