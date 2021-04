Germán Ortega confiesa sufre una profunda depresión tras el Covid-19

En entrevista Germán Ortega reveló que tras haber superado el Covid-19, sufre una profunda depresión con la que lucha todos los días.

El pasado mes de enero Germán Ortega reveló que había contraído el Covid-19. El famoso destacó que afortunadamente no había presentado grandes síntomas, pero aún se enfrenta con algunas secuelas.

En entrevista para el programa Hoy, el comediante puntualizó que tras haber superado el coronavirus sufre una profunda depresión con la que lucha todos los días.

Germán Ortega: “Depresiones, ansiedad, de que te despiertas con una sensación de miedo, es terrible”

Durante su conversación Germán Ortega confesó que el Covid-19 le dejó algunas secuelas que lo están afectando emocionalmente.

En ese sentido el comediante destacó que todos los días lucha contra una profunda depresión.

“Sí, se agudizó, de por sí yo soy muy chillón, pues se agudizó, depresiones, ansiedad, de que te despiertas con una sensación de miedo, es terrible la secuela, pero bueno, vamos saliendo adelante” Germán Ortega

Germán Ortega puntualizó que aunque afortunadamente no presentó grandes síntomas por el coronavirus, estuvo dos días en los que solamente quería dormir y no pudo hacer nada más.

“No los padecí durante el contagio, dos días me dio mucho sueño de dormir casi todo el día” Germán Ortega

Germán Ortega: “No todo mundo tiene esa capacidad de reinventarse”

Durante su entrevista en el programa Hoy, Germán Ortega habló sobre las críticas que ha recibido luego de que reveló que por la pandemia y la falta de trabajo tiene problemas económicos.

Sobre los comentarios que le señalan que debería de hacer otra cosa para generar ingresos, el famoso respondió que no todas las personas tienen la capacidad de reinventarse.

"Mucha gente dice ‘salte a vender comida’, o sea ¿y dónde está la contaminación?, no puedes salir a comer, te piden permisos, no es fácil, es un tollo, los que digan sal. No todo mundo tiene esa capacidad de reinventarse” Germán Ortega

Germán Ortega destacó que no se encuentra muriendo de hambre, pero que si hay algunos pagos que se tienen que seguir haciendo.