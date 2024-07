Aprovechando el tema de Gala Montes y Bárbara Islas, Galilea Montijo -de 51 años de edad- vuelve a confesar sus deseos de besar a Andrea Legarreta.

Cuando Gala Montes reveló que tenía una relación con Bárbara Islas, Galilea Montijo criticó a la actriz pues consideró que no debería “sacar a nadie del clóset”.

Luego de que Bárbara Islas negó las declaraciones de Gala Montes, Galilea Montijo cuestionó sobre la cercanía que mantenían las famosas.

Y es que Galilea Montijo se sorprendió al descubrir que Gala Montes había revelado su relación con Bárbara Torres cuando estaban juntas.

Por lo que de inmediato se identificó con Gala Montes al recordar que ella también le ha pedido a Andrea Legarreta -de 53 años de edad- que la bese.

En pleno programa en vivo, Galilea Montijo sorprendió al revelar que lleva años intentando besar a Andrea Legarreta.

Todo sucedió en pleno programa Hoy cuando se habló sobre la controversia que se generó con la presunta relación que habían mantenido Gala Montes y Bárbara Islas.

Y es que Galilea Montijo reveló que ella tiene una relación muy cercana con Andrea Legarreta por lo que en diversas ocasiones le ha pedido que la bese.

Galilea Montijo destacó que lleva 20 años pidiéndole a Andrea Legarreta que la bese y no lo ha conseguido.

“Yo no sabía que en este video, Gala lo había dicho frente a Bárbara (…) si son muy amigas, porque también cuando eres muy amiga Legarreta y yo, llevo 20 años tratando que me bese y no me besa”

Galilea Montijo