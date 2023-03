Tras el divorcio de Galilea Montijo muchos son lo que han hablado, sin embargo es ahora Cuauhtémoc Blanco quien rompe el silencio sobre la situación de su ex y hasta le manda mensaje.

Ante la reciente noticia del divorcio de Galilea Montijo -de 49 años de edad- y Fernando Reina Iglesias -de 45 años de edad- los mensajes de apoyo y sensibilidad para el difícil momento no han faltado.

Sin embargo una de las voces más buscadas para hablar sobre el divorcio de la conductora de Hoy, Galilea Montijo ha sido la de Cuauhtémoc Blanco quien fue su ex novio.

Y por lo que ante el acoso de la prensa Cuauhtémoc Blanco - de 50 años de edad- habla de su ex Galilea Montijo.

Con este mensaje Cuauhtémoc Blanco le desea lo mejor a Galilea Montijo tras divorcio

A su llegada al aeropuerto, el gobernador del estado de Morelos Cuauhtémoc Blanco fue cuestionado por la prensa sobre el recién divorcio de Galilea Montijo.

A lo que pese a la incomodidad que rápidamente denoto Cuauhtémoc Blanco ante la pregunta sobre quién fue su ex novia, el también ex futbolista trató de evitar hablar.

Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, Cuauhtémoc Blanco le deseo lo mejor a Galilea Montijo tras divorcio.

“No, yo no puedo, ya te dije que yo no me meto en esas cosas. No me gusta opinar de esas cosas, simplemente, le deseo que le vaya muy bien, le deseo mucha suerte a todas (…) Yo siempre he respetado (…) Hay que ser caballerosos”. Cuauhtémoc Blanco

Pese a esto Cuauhtémoc Blanco refrendo no querer hablar sobre se ex Galilea Montijo, pues no le gusta hablar de esos temas, por lo que expresó que prefiere mantenerse al margen de la situación.

“Lo que pasa es que, si hablo, luego se especula, entonces por eso no me gusta hablar (…) Yo no me meto, siempre he respetado. A todo mundo le tengo respeto, ustedes saben que nunca me gusta hablar de las personas que he andado con ellas”. Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo una historia de amor con mucha polémica

Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo vivieron una intensa historia de amor, pero también de mucha polémica.

Luego de que en 2002 se destapara la relación amorosa entre Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo, esto mientras que la conductora era parte del reality Big Brother VIP.

En el cual fue la primera vez que Galilea Montijo habló sobre su romance con Cuauhtémoc Blanco, mismo que vendría cargado de polémicas.

Pues hacía poco que Cuauhtémoc Blanco era protagonista de unos de sus mayores escándalos, al haberle sido infiel a su entonces esposa.

Y por lo que los chismes en contra de Cuauhtémoc Blanco no se hicieron esperar, pues ahora la engañada sería Galilea Montijo.

Pese a esto la pareja tuvo una larga relación aunque no tan estable, que llevó a Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo a comprometerse.

Sin embargo, luego de algunos rompimientos y reconciliaciones, Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo confirmaron su ruptura oficialmente en el año 2005.