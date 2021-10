¿Galilea Montijo se va de México? Productora de Hoy habla de la ausencia de la conductora en el matutino y confirma que la famosa ya se encuentra tramitando su visa para trabajar en Estados Unidos.

En entrevista con varios medios, Andrea Rodríguez habló sobre la controversia que envuelve a Galilea Montijo luego de que se vio relacionada con el problema legal de Inés Gómez Mont.

Tras ausentarse varios días del programa Hoy, Andrea Rodríguez confirmó que Galilea Montijo se va de México, pero no por las razones que se han rumoreado.

Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana. Sin embargo la conductora alarmó a sus seguidores al ausentarse unos días del programa Hoy.

Aunque Galilea Montijo reveló que su ausencia se debía a unos problemas de salud, la conductora preocupó a sus fans cuando volvió a faltar al matutino e incluso se reportó que podría dejar México.

Algunos medios señalaron que Galilea Montijo se encontraba preocupada ya que se había visto involucrada por los problemas legales de Inés Gómez Mont y por eso se había ausentado del programa Hoy.

En entrevista con varios medios la productora del programa Hoy desmintió esta información, sin embargo confirmó que Galilea Montijo estaría a punto de dejar México.

En video compartido por el periodista Edén Dorantes, Andrea Rodríguez reveló que Galilea Montijo se ausentó del matutino porque se encuentra tramitando su visa de trabajo.

Pero no quiere decir que Galilea Montijo deje el programa Hoy, pues solo se trata de un proyecto que tiene que hacer por Teletón en Estados Unidos.

“Pues la vieron hoy, aquí está Gali. El martes no vino porque fue a sacar su visa de trabajo. ‘El Negro’ Araiza no vino hoy porque se sintió malito. Paul Stanley a veces no viene, Lambda García ya no está y ya lo explicamos”

Andrea Rodríguez