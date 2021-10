En pleno programa en vivo, Galilea Montijo y Andrea Legarreta se enfrentan a Shanik Berman por defender a Aracely Arámbula tras encontronazo con la prensa.

Durante el programa Hoy se vivió un momento muy tenso cuando se habló de la controversia a la que se enfrenta Aracely Arámbula, luego de que se reveló que una reportera le abrió la puerta a su camioneta donde se encontraba su hijo.

En ese momento Shanik Berman salió en defensa de la prensa, sin embargo Galilea Montijo y Andrea Legarreta arremetieron contra su compañera pues se posicionaron en favor de Aracely Arámbula.

Aracely Arámbula se encuentra en medio de la polémica luego de que vivió un encontronazo con la prensa en los Estados Unidos. La actriz mostró como los reporteros invadieron su privacidad cuando se encontraba con sus hijos.

Durante el programa Hoy se habló sobre la controversia que se ha generado. En ese momento Shanik Berman se pronunció en favor de la prensa al señalar que: “Los periodistas nos tenemos que meter hasta la cocina”.

De inmediato Galilea Montijo y Andrea Legarreta salieron en defensa de Aracely Arámbula pues destacaron que iba en compañía de sus hijos.“

“No, güera, no estamos de acuerdo contigo”

Andrea Legarreta puntualizó que Aracely Arámbula siempre ha cuidado la privacidad de sus hijos, por lo que los reporteros deberían de respetar su decisión.

“No te pueden abrir la puerta. Si tú vas con tus hijos, no quieres que los vean y has cuidado su privacidad, no mi güera, te amo, pero no”

Andrea Legarreta