Galilea Montijo lanza una controversial propuesta al hablar sobre los chismes que aseguran que Yuri se está divorciando de su esposo Rodrigo Espinoza.

Desde hace más de 28 años, Yuri -de 60 años de edad-mantiene una relación con Rodrigo Espinoza, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo.

Sin embargo, Yuri se ha enfrentado a varios chismes que aseguran tiene problemas en su matrimonio y se ha hablado hasta de separación.

Pese a que Yuri siempre ha negado está situación, la cantante nuevamente se vuelve a enfrentar rumores de divorcio.

Galilea Montijo -de 50 años de edad- se burló de esta situación e hizo una curiosa propuesta en pleno programa en vivo.

Durante la emisión de este martes 27 de febrero del programa Hoy se presentó una entrevista con Yuri en donde habla sobre los rumores de que se está divorciando.

No es la primera vez que Yuri se enfrenta a chismes sobre una posible separación con su esposo Rodrigo Espinoza, de 51 años de edad.

Al hablar sobre la nota, Galilea Montijo criticó que se hablen de este tipo de cosas como si se viviera con Yuri.

Sin embargo, Galilea Montijo sorprendió a los televidentes del programa Hoy al hacer una curiosa propuesta en pleno programa en vivo.

Y es que Paul Stanley le cuestionó a Galilea Montijo su opinión y destacó que no hablaría de Yuri, pero sí de los divorcios.

Galilea Montijo propuso que los divorcios se convirtieran en un deporte nacional.

Ante la risa de sus compañeros, Galilea Montijo se retracto y le pidió a las personas que no le hicieran caso.

“De los divorcios, que se conviertan en un deporte nacional (…) no es cierto no me haga caso, yo no soy nadie para decirle que haga”

De manera contundente Yuri desmintió rumores sobre un posible divorcio y aseguró que esta muy bien con su esposo Rodrigo Espinoza.

Yuri acusó a una publicación de crear esta clase de publicaciones para vender más, pero lamentó que varias personas hagan caso a este tipo de publicaciones.

En su conversación, Yuri aseguró que si se estuviera divorciando ella sería la primera en decirlo, pues ella no tiene secretos.

“Yo no me estoy divorciando, si me estuviera divorciando pues no necesito una revista, se los digo aquí públicamente porque yo soy de las mujeres transparentes, de las artistas que no guardo nada”

Yuri