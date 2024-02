Galilea Montijo responde a versiones que señalaban que estaba embarazada y habla sobre lo qué le pasó horas antes de que se llevaran a cabo los Premios Lo Nuestro 2024.

El jueves 22 de febrero se realizaron los Premios Lo Nuestro 2024, donde Galilea Montijo -de 50 años de edad- fue una de las conductoras principales.

Sin embargo, alarmó a sus seguidores luego de que se viralizó una imagen en la que se mostraba siendo atendida por los médicos.

Galilea Montijo pudo conducir los Premios Lo Nuestro 2024, sin embargo una foto hizo que se generaran rumores sobre un presunto embarazo.

A su regreso a México, Galilea Montijo confesó si es verdad que será mamá por segunda ocasión y habla sobre los problemas de salud que vivió previo a los Premios Lo Nuestro 2024.

A pesar de su dolor abdominal, Galilea Montijo sí conducirá Premios lo Nuestro 2024 (Instagram/@prensadann)

¿Galilea Montijo está embarazada? Asegura que lo hubiera gritado a los cuatro vientos

Galilea Montijo se encuentra en medio de la controversia luego de que surgió el rumor de que se encontraba embarazada y todo por una foto en Premios Lo Nuestro 2024.

Luego de que se ha visto muy enamorada de Isaac Moreno -de 41 años de edad-, se especuló que Galilea Montijo se convertiría en mamá por segunda ocasión.

A su llegada a México, Galilea Montijo fue cuestionada por varios medios de comunicación y en imágenes de Edén Dorantes, sobre si estaría esperando su segundo hijo.

Galilea Montijo aseguró que en el caso de que estuviera embarazada ella sería la primera en anunciarlo pues es lo que más desea.

“Ay, ojalá. Háganme la buena. Es lo que más quisiera, ya lo hubiera gritado a los cuatro vientos” Galilea Montijo

En ese sentido, Galilea Montijo señaló que sus malestares no tuvieron nada que ver con un embarazo y es que todo comenzó como un cuadro viral.

“Fíjense que desde aquí, de hecho si me escuchan todavía estoy un poco congestionada, no sé, pasó que llegamos allá y pensé que era cambio de clima, los aires acondicionados allá también son muy fríos. Comenzó como un cuadro viral de gripa, me hicieron prueba Covid-19, negativo y de ahí se fue al estómago; nunca nos enteramos qué fue lo qué pasó” Galilea Montijo

Galilea Montijo puntualizó que en los ensayos se sentía muy mal y no sabía por qué.

“Nunca nos enteramos qué fue lo que pasó el día de los ensayos de los premios, entonces estaba yo súper triste porque no podía del dolor, estaba doblada del dolor como si me hubiera dado una infección, así estaba…” Galilea Montijo

En su intervención Galilea Montijo puntualizó que gracias a la intervención de los médicos pudo conducir los Premios Lo Nuestro 2024.

“Tuvieron que inyectarme para las náuseas, para el dolor abdominal que traía y nada. Ya gracias a Dios me mandaron unos antibióticos que se consiguieron allá porque también es muy difícil, es muy complicado, los antibióticos son los que me sacaron adelante…” Galilea Montijo

Galilea Montijo confiesa porqué tuvo que ser atendida antes de entrar a los Premios Lo Nuestro 2024

A su regreso en el programa Hoy, Galilea Montijo también habló sobre los problemas de salud que tuvo previo a los Premios Lo Nuestro 2024.

Galilea Montijo puntualizó que lo que sufrió un cuadro viral e incluso le hicieron una prueba de Covid-19 pero que salió negativa.

“No, no fue la ambulancia, fue un cuadro viral, o sea, comencé con una gripa, me sentía muy mal, toda congestionada, y me hicieron prueba de Covid-19, me acababa de dar, y de ahí se fue al estómago” Galilea Montijo

En su intervención, Galilea Montijo destacó que se sentía muy mal, algo que le preocupó pues suele aguantar a los dolores.

“Pero ya sabes, de retortijón, yo dije ‘ya no voy a salir, porque me duele mucho, ya me voy al hospital’, me sentía muy mal y yo para que me sienta mal, déjeme le digo que está cañón, soy bien aguantadora para los dolores” Galilea Montijo

Galilea Montijo agradeció la pronta intervención de los paramédicos pues señaló que no es fácil que te den antibióticos en Estados Unidos.

“Ahí mismo hay un equipo de paramédicos, ahí entraron, por eso el otro (Isaac Moreno) estaba con la luz así (alumbrándome), porque no me encontraban las venas, y me picaron como tres veces” Galilea Montijo

Pese a que se presentó en los Premios Lo Nuestro 2024, Galilea Montijo confesó que al otro día se volvió a sentir mal.