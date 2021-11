Galilea Montijo no sabe quién es Carmen Muñoz: “Hay diferentes maneras de llegar a lugares”, respondió la conductora sobre la posible incorporación de la presentadora de TV Azteca al programa Hoy.

En entrevista con varios medios, Galilea Montijo reconoció que no tiene idea sobre las personas que trabajan para la competencia ya que solo se habla con sus amigos.

Al ser cuestionada sobre la integración de Carmen Muñoz al programa Hoy, Galilea Montijo destacó que aunque no la conoce no tendría problemas de trabajar con ella.

Tras confirmar que se queda en el programa Hoy, Galilea Montijo fue cuestionada sobre los rumores se la llegada de Carmen Muñoz al matutino.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Galilea Montijo se mostró sorprendida ante los cuestionamientos de la prensa pues primero destacó que si no se refería a Carmen Armendáriz.

Galilea Montijo reconoció que no conocía a Carmen Muñoz pues destacó que no esta al pendiente de la competencia e incluso habló de ella como una conductora de ‘Venga la Alegría’.

“Cuando me preguntan a mí de otros compañeros que no ubico, porque van a decir que payasa que no ve a los de ‘Venga’, no los veo porque ese es el mismo horario que estamos todos en vivo, de hecho, cuando yo cambió no reconozco absolutamente a nadie”