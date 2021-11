Carmen Muñoz ha quedado fuera de TV Azteca , confirmó Pati Chapoy este 19 de noviembre, tras días de rumores sobre la ausencia de la conductora en el porgrama ‘Al Extremo’.

En ‘Ventaneando’, Pati Chapoy habló sobre las circunstancias en las que Carmen Muñoz deja TV Azteca e incluso mencionó cuáles son los proyectos de la conductora . ¿Se irá a Televisa?

Pati Chapoy contó que alrededor de 10 atrás, Carmen Muñoz pidió permiso para ausentarse de ‘Al Extremo’ para cuidar a sus padres, quienes se encuentran delicados de salud.

TV Azteca le concedió la petición, pero le pidió regresar en cierta fecha, para renovar su contrato . Llegado el día, Carmen Muñoz volvió con una noticia inesperada:

Carmen Muñoz “se traslada a Guadalajara, aquí la requieren el día fulano de tal para que venga a firmar el contrato... Ella regresó y tomó la decisión de no firmar ese contrato y ya no trabajará acá [en TV Azteca]”

Pati Chapoy contó que los ejecutivos de TV Azteca le preguntaron a la conductora sus motivos para salir de la empresa. La respuesta de Carmen Muñoz fue:

“Ella, de una forma muy clara dijo que simplemente ya no quería continuar, que quería dedicarse a escribir libros. Se le comentó que de escribir libros pues no vives, pero dijo que no, que ella en este momento se iba”

Pati Chapoy