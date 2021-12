Galilea Montijo finaliza el 2021 agradecida por el apoyo que recibió en los malos momentos. La conductora señaló que este año lo cierra con el amor que le mostraron sus seguidores y seres queridos.

Los últimos meses Galilea Montijo estuvo en medio de la polémica luego de que Anabel Hernández la mencionó en su libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, por su supuesta relación con Arturo Beltrán Leyva alias ‘El Barbas’.

En la última emisión del programa Hoy para celebrar la Nochevieja, Galilea Montijo señaló que tras todas las polémicas, solo puede cerrar el año muy agradecida con el cariño que recibió.

Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana. Sin embargo en los últimos meses la conductora ha estado involucrada en varias polémicas.

Aunque Galilea Montijo suele tomar con humor los rumores que existen sobre ella, la presentadora explotó tras ser llamada “señora del narco”.

La conductora del programa Hoy también tuvo que enfrentarse a complicaciones de salud derivadas del Covid-19. Incluso confrontó rumores de que dejaría México tras ser vinculada con Inés Gómez Mont.

Durante la última emisión del programa Hoy antes de la Nochevieja, Galilea Montijo reveló como termina este 2021 después de enfrentar unos meses muy difíciles y que incluso la hicieron alejarse de las redes sociales.

En compañía de Paul Stanley, Tania Rincón, Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Arath de la Torre y Raúl Araiza, Galilea Montijo destacó que se siente muy agradecida de todo el cariño que recibió.

Galilea Montijo destacó que a pesar de los malos momentos, este año pudo ver el amor que le tienen sus seguidores y sus seres cercanos.

“De este año tengo tantas cosas que agradecer, porque me he dado cuenta de que de entre todo lo malo, pues me he dado cuenta de que tengo mucho cariño y es ese el cariño que yo quiero agradecer este año”

Galilea Montijo