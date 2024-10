Galilea Montijo -de 51 años de edad- quiere volver a embarazarse. La conductora de Hoy no lo oculta, quiere tener una hija junto a su actual pareja.

Por lo que Galilea Montijo ya ha pensado en algunas opciones que la ayudarán a cumplir su deseo.

Debido a que sus compañeros de Hoy la ven “muy sonriente y sospechosa”, varios nos preguntamos si ya puso en marcha sus planes.

Y es que la conductora nuevamente se ausentó del matutino Hoy, pese a que ya le habían dado vacaciones.

¿Galilea Montijo está embarazada? En Hoy la ven “muy sonriente” y sospechosa

El pasado martes 29 de octubre, Galilea Montijo volvió a ausentarse del programa Hoy pese a que la semana anterior se fue de vacaciones.

Raúl Araiza y Tania Rincón se hicieron cargo de la conducción de Las Estrellas bailan en Hoy debido a la ausencia de Galilea Montijo.

Galilea Montijo (Tomada de Video )

Aparentemente, ninguno de los conductores del matutino sabía que su compañera faltaría.

Por lo que frente a cámaras expresaron que era sospechosa su ausencia y es que últimamente anda muy sonriente.

“Anda muy sonriente estos días, pero no sé qué está pasando”, señaló Andrea Escalona. No obstante, no se dio más información al respecto.

Galilea Montijo quiere embarazarse para ser mamá de una niña

Galilea Montijo quiere darle una hermana a su hijo Mateo -de 12 años de edad- fruto de su vieja relación con Fernando Reina Iglesias, de 46 años de edad.

Por lo que Galilea Montijo ha pensando en adquirir un óvulo, idea que le surgió luego de haber viajado en Barcelona donde esto no es tan complicado.

La declaración de la conductora tuvo lugar en Netas Divinas, donde aseguró que en Barcelona adquirir un óvulo es como comprar un espermatozoide.

Hasta el momento, Galilea Montijo no ha revelado si ella y su pareja ya solicitaron el óvulo o buscarán otras opciones.