Galilea Montijo -de 51 años de edad- reveló que sueña con llegar “bien borrachita” a la vejez.

Pues aunque la edad le da miedo, Galilea Montijo aseguró que con ayuda del alcohol se olvidaría de todo lo malo que tendría esta etapa en la vida.

Por su parte, las demás conductoras de ‘Netas Divinas’ coincidieron en tener una abuela o tía de este estilo.

Por lo que el plan para la vejez de Galilea Montijo fue tomado con gracia hasta por los usuarios en redes sociales.

Durante el programa ‘Netas Divinas’ del jueves 17 de octubre de 2024, Galilea Montijo reveló su mayor miedo.

Y de acuerdo con Galilea Montijo, la edad sería a lo que más le teme y no por los cambios físicos que conlleva.

Pues la conductora aclaró que le da miedo el momento en que deba depender de alguien más para cuidarse o llegar a causarle molestias a sus familiares.

“No sé si me gustaría llegar a ser viejita, no hablo por las arrugas, me da miedo depender, me da miedo que se preocupen por mí”

Galilea Montijo