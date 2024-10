¿Qué le pasó a Galilea Montijo? La conductora abandonó el programa Hoy en vivo y toda la culpa la tiene Bruno Mars.

El miércoles 23 de octubre se llevó a cabo el Upfront Televisa 2025, donde Galilea Montijo -de 51 años de edad- fue una de las invitadas.

A través de las redes sociales se vio a Galilea Montijo disfrutando de la presentación de Bruno Mars -de 39 años de edad-, quien cantó sus más grandes éxitos.

Sin embargo, Galilea Montijo sorprendió a todos sus seguidores al abandonar el programa Hoy y es que confesó que no le quería faltar el respeto a los televidentes.

¿Galilea Montijo se despide del programa Hoy para siempre? Esto es lo que pasó durante la emisión de este jueves 24 de octubre.

Galilea Montijo fue una de las celebridades que pudo disfrutar del concierto privado de Bruno Mars durante el Upfront Televisa 2025.

A través de sus redes sociales, Galilea Montijo se mostró muy emocionada cantando todos los temas de Bruno Mars, sin embargo le trajo serias consecuencias.

Y es que este jueves 24 de octubre, Galilea Montijo abandonó el programa Hoy en vivo, ¿por culpa de Bruno Mars?

Desde el inicio del matutino, Galilea Montijo mostró que tenía problemas de salud y es que tenía dificultades para hablar.

Galilea Montijo reconoció que se encontraba afónica porque el día de ayer estuvo cantando todas las canciones de Bruno Mars.

En su intervención, Galilea Montijo destacó que había muchas cosas que quería contar, pero no podía ni hablar.

“Oigan, ayer vino Bruno Mars a Televisa. Tuvimos que cantar con Bruno Mars, él me pidió que cantara. Pasó eso y muchas cosas, pero hoy no se los puedo contar”

Galilea Montijo anunció que se tenía que retirar, porque iba a ir al doctor para que la inyectaran.

Sin embargo, no todo fue culpa de Bruno Mars y es que Galilea Montijo reconoció que desde ayer se había sentido mal y la habían inyectado, pero no funcionó.

“De hecho, me tengo que ir porque saben que es horrible para el público que uno esté así. Voy a ir a que me inyecten porque ayer ya me inyectaron, pero no funcionó”

Ya en la sección ‘Desayunando y chismeando’, Galilea Montijo se despidió de los televidentes del programa Hoy.

Galilea Montijo dejó en claro que solo se despedía por ahora porque tenía que ir al doctor.

En su intervención, Galilea Montijo señaló que también lo hacía porque era una falta de respeto para los televidentes no poder hablar y seguir de esa manera.

Galilea Montijo bromeó con el hecho de que incluso los de las cámaras ya la querían matar.

“Antes de que perdamos más el tiempo, me despido de Hoy porque me voy al doctor, nada más ahorita, no del programa, sino que me voy al doctor porque es muy feo y por respeto a ustedes, es muy feo estarles hablando así, se escucha muy feo y luego el de la cámara ya me quiere comer”

Galilea Montijo