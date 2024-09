¿Nicola Porcella y Wendy Guevara si corrieron a Agustín Fernández? Así se enteró que ya no tenía hogar tras salir de La Casa de los Famosos 2024.

Agustín Fernández -de 34 años de edad- se convirtió en el noveno eliminado de La Casa de los Famosos 2024, quedándose a un paso de la gran final.

Tras su salida, Agustín Fernández se ha ido enterando de algunas cosas que sucedieron mientras que se encontraba en La Casa de los Famosos 2024.

Y es que al igual que los integrantes del cuarto Tierra, Agustín Fernández descubrió que no era de los queridos en La Casa de los Famosos 2024 por sus acciones.

Sin embargo, algo que le sorprendió fue enterarse que ya no tenía hogar tras salir de La Casa de los Famosos 2024.

La participación de Agustín Fernández en La Casa de los Famosos 2024 le generó varias críticas y es que a muchas personas no les gustaron sus acciones.

Fue tal la polémica generada que incluso sus amigos Nicola Porcella -de 36 años de edad- y Wendy Guevara, se mostraron en contra del comportamiento y comentarios de Agustín Fernández.

Las cosas llegaron a tal punto que Nicola Porcella y Wendy Guevara -de 31 años de edad- incluso bromearon con el hecho de que Agustín Fernández se quedaría sin casa.

Y es que Agustín Fernández habló de más sobre Nicola Porcella y Wendy Guevara en La Casa de los Famosos 2024, algo que no les gustó a los famosos pues sus comentarios les empezaron a generar problemas.

A su salida de La Casa de los Famosos 2024, Agustín Fernández se enteró que no estaba todo bien afuera.

Y es que Pablo Chagra le reveló a Agustín Fernández que ya no tenía casa, algo que le causó gran preocupación al modelo.

Visiblemente sorprendido, Agustín Fernández le pidió a Pablo Chagra que no lo preocupara.

Al ver que estaba totalmente atónito, Pablo Chagra trató de tranquilizando al señalar que si tenía que hablar con sus amigos e incluso bromeó que él tenía un cuarto que le podría prestar.

Agustín Fernández siguió muy preocupado y es que no sabía que estaba pasando con Nicola Porcella y Wendy Guevara y sobretodo si se habían molestado con algo que pasó en La Casa de los Famosos 2024.

Visiblemente preocupado, Agustín Fernández le pidió a Pablo Chagra que ya no le contará nada.

“Ya no tengo casa, ¿dónde está mi papá?, que no sé dónde está, lo abracé, me lo sacaron y ya no sé dónde está, ya me preocupaste (...) no me das mucha esperanza, pero bueno (...) no sé qué pasó, no entiendo nada, me preocupa, mejor ya no me cuentes nada, para que me cuentes esas cosas, mejor no me cuentes nada”

Agustín Fernández