Gala Montes recibe hate por criticar a Bárbara de Regil

La actriz Gala Montes recibe hate en redes sociales por criticar a Bárbara de Regil y su comportamiento tras la muerte de su perra ‘Nala’.

El sábado 13 de noviembre, Bárbara de Regil subió un video a Instagram en el que llora desconsolada porque su mascota terminó envenenada luego de que su casa fuera fumigada.

Gala Montes respondió a la publicación con un comentario que parecía burlarse de la situación . Ante ello, los fans de Bárbara de Regil reaccionaron tirándole hate.

Gala Montes tuvo que salir a explicar su comentario y contratacó con una serie de críticas hacia Bárbara de Regil y la forma como usa las redes sociales .

Gala Montes, protagonista de la telenovela ‘Diseñando tu amor’, respondió así al video publicado por Bárbara de Regil, en el que anunció llorando la muerte de su perro:

Su comentario hizo reaccionar a Bárbara de Regil, quien se mostró desconcertada y subrayó que ella no ve a los perros como cosas reemplazables .

Desde entonces, Gala Montes comenzó a recibir ataques por los fans de Bárbara de Regil, haciendola explicar, más tarde, que su comentario había sido en tono sarcástico .

“Es sarcasmo jajaja, en primera, comprar animales no está chido, empecemos por ahí y 2da. JARDINERO / FUMIGADOR, lo que sea, ellos no compraron al perro, fue ella, era su responsabilidad, FIN”

Gala Montes siguió recibiendo hate y señalamientos que la acusaban de ser poco empática ante la muerte de una mascota, a lo que ella respondió:

“Perdón, pero este post no tiene nada de ‘empatía’, no subes una foto tuya ‘disque llorando’, culpando a un tercero de alguien que era TÚ responsabilidad!”

Fue así que algunos usuarios comenzaron a darle la razón a Gala Montes por criticar a Bárbara de Regil, pero los comentarios de odio en su contra no cesaron .

Fue así que Gala Montes publicó un video en sus historias de Instagram para explicar más a fondo por qué reprueba a Bárbara de Regil :

Enseguida, Gala Montes se dirigió a los haters, señalándoles que sus comentarios la tienen sin cuidado y los conminó a analizar mejor a quién apoyan :

“... y me están atacando. ¿Les digo algo? Me vale madres, me vale madres sus ataques. Cancélenme, cancelen a las personas que sí tienen que cancelar, que los les aportan nada a sus vidas. ¿No se están dándo cuenta que están subiendo todo porque quieren hacer un pinche circo de todo? En fin, eso me pasa por andar abriendo mi bocota, no vuelvo a decir nada”

Gala Montes