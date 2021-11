Gala Montes arremete contra Bárbara de Regil; asegura que no desea colgarse de su fama y subrayó que menos lo haría de la influencer fitness.

Gala Montes protagonizó un escándalo a lado de Bárbara de Regil, luego de criticarla por la muerte de su perrita Nala , pues la señaló de llorar en redes a cambio de likes.

El pasado 13 de noviembre, Bárbara de Regil compartió la noticia de que su perrita Nala murió después de haber sido envenenada de manera accidental.

Sin embargo, este hecho y el que Bárbara de Regil se mostrara llorando por varios días frente a la cámara, fue lo que Gala Montes le criticó.

Después de la riña, Gala Montes recibió hate; sin embargo, apuntó que no se arrepiente de nada de lo que dijo.

La actriz de ‘El señor de los cielos’ fue entrevistada en una alfombra roja, en donde señaló que si quisiera fama no se colgaría de la de Bárbara de Regil, como se le acusó.

“Yo no estoy buscando ser famosa… y si quisiera colgarme de alguien no lo haría de Bárbara de Regil definitivamente”.

Gala Montes señaló que no le molestó el hecho de que contara lo que pasó con su perro, “está bien mostrarse en todas nuestras facetas”, pero dijo “no sube un video yendo al baño”.

Días anteriores a que Bárbara de Regil subiera sobre la muerte de su perrita Nala, compartió una visita que hizo a un hospital de oncología infantil.

Mismo hecho que llevó a Gala Montes a arremeter contra ella, pues considera que no tiene porque exponer a los menores: “cállate y ayuda”, le aconsejó

“He visto varias ocasiones en las que ella se hace caravana con sombrero ajeno, sube y expone enfermo, me parece lo más siniestro y enfermo”.

Gala Montes insinuó que la ayuda real se da sin que se tenga que exponer en redes sociales, refiriéndose a lo que Bárbara de Regil suele hacer.

“En primera la ayuda no es así, me saco una foto dando, cállate y ayuda, no nos interesa”.

Gala Montes, actriz.