Esta mañana Marimar Vega derribó rumores, la actriz confirmó la ruptura con Horacio Pancheri, asegurando que “lo mejor es tomar caminos separados” y sin revelar el motivo de su decisión, aunque dejó claro que todo lo que hemos escuchado en días pasados son chismes.

Concluyendo que se encuentra bien y que pretende mantenerse así, Marimar no habló de una infidelidad como tanto se ha rumorado en medios que señalan que Gala Montes es el nuevo amor de Horacio Pancheri, por lo que el propio habló al respecto.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Horacio Pancheri re-confirma el rompimiento y asegura que no dará detalles; sin embargo, quiere dejar claro que nadie del medio se metió en la relación por lo que pide respeto para sí mismo y para Gala Montes, con quien niega tener un romance.

“No estaba en mis planes hacerlo. Hoy salió la noticia confirmada entonces ya está. No voy a entrar en detalles. La relación se terminó. Siempre le voy a desear lo mejor para su vida nomas quiero aclarar que no hay nadie en el medio, no hay una tercera persona que se metió en la relación como están inventando de Gala. No tuvo nada que ver con esta separación de María y mía, por favor no inventen le pido a los medios, les pido un poquito de respeto”

Horacio Pancheri. Actor