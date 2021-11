Marimar Vega y Horacio Pancheri confirmaron en sus redes sociales que su relación había terminado. En agosto de 2019 la pareja había confirmado su noviazgo.

Aunque ninguno de los dos actores reveló los motivos de su separación, de inmediato surgieron rumores que señalaban que Gala Montes había sido la tercera en discordia.

En entrevista para el programa Hoy, Gala Montes negó tener algo que ver con la ruptura de Marimar Vega y Horacio Pancheri.

Visiblemente molesta la actriz detalló que son chismes, en el video la famosa destacó que hasta el momento ha mantenido una carrera alejada de la polémica y no le gustaría que eso cambie.

Los rumores de un romance entre Gala Montes y Horacio Pancheri surgieron luego de que ambos coincidieron en las grabaciones de la telenovela ‘ La mexicana y el güero ’.

La actriz puntualizó que ella no tiene la necesidad de estar robando nada a nadie y confirmó que a sus 20 años se encuentra soltera y muy enfocada en su trabajo.

“A mis 20 pues no, la verdad no, no tengo la necesidad de estar robando a nadie. No tengo nada que ver, no, no. Nada qué ver, no, esa nota nada qué ver”

Gala Montes